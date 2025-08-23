Rabiot xin lỗi nhưng De Zerbi vẫn đóng sập cánh cửa tại Marseille

De Zerbi không thay đổi quyết định loại bỏ Rabiot khỏi Marseille. Ảnh: sports.fr

HLV trưởng Olympique Marseille, Roberto De Zerbi tiết lộ trong buổi họp báo vào ngày hôm qua rằng ông đã nói chuyện với Adrien Rabiot, ngôi sao đội tuyển Pháp sắp phải rời đội bóng vì sự cố ngoài sân cỏ mới nhất. Huấn luyện viên người Italia tiết lộ rằng dù Rabiot đã xin lỗi ông, nhưng quyết định cuối cùng vẫn không thay đổi

"Cậu ấy đã xin lỗi. Cậu ấy nghĩ rằng án kỷ luật quá quyết liệt và quá nặng tay. Nhưng tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ nói về điều đó tại buổi họp báo hôm nay" -HLV De Zerbi tiết lộ tại đại bản doanh của Marseille: "Nếu cậu ấy là con trai tôi, tôi cũng sẽ làm như huấn luyện viên của cậu ấy. Bạn có thể đau khổ nhưng bạn vẫn phải đưa ra quyết định mà bạn không muốn, vì bóng đá không phải câu chuyện cá nhân. Tôi đã cho cậu ấy một số lời khuyên như một người cha. Giờ là câu chuyện thuộc về cậu ấy."

Trước đó, HLV De Zerbi đã chỉ trích gay gắt Veronique Rabiot, mẹ và là người đại diện của Adrien Rabiot vì phản ứng đối với án phạt nội bộ dành cho cầu thủ người Pháp vào thứ Hai: “Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, không phải vì đội bóng mà là vì những người không ở trong sự vụ này.”

Phản ứng của De Zerbi để đáp trả phía gia đình Rabiot đã tố cáo Marseille cố tình làm nghiêm trọng hóa vụ xung đột giữa cầu thủ người Pháp và Jonathan Rowe - tiền đạo người Anh chuẩn bị rời Marseille để gia nhập Bologna. Theo bà Veronique, mâu thuẫn sau một thất bại là rất bình thường trong thể thao. Bà thừa nhận con trai không có hành vi đúng đắn, song cũng tố Marseille nhân sự vụ này mà đẩy Adrien rời đội bóng vì trước đó không đạt thỏa thuận ký hợp đồng mới, vốn sẽ hết hiệu lực sau mùa bóng này.

Giữa bầu không khí u ám, Marseille sẽ phải trở lại vòng 2 Ligue 1 2025/26 vào ngày mai để đối đầu với Paris FC mới lên hạng mà không có Rowe và Rabiot, cùng với Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina và Amine Harit cũng không thể ra sân.

QUANG ANH