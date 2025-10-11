Adrien Rabiot đã gọi việc anh rời Olympique Marseille là "không thể hiểu nổi" và "như bị phản bội" trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Rabiot cảm thấy bị phản bội khi rời Marseille. Ảnh: La Provence

Một năm sau khi gia nhập Olympique Marseille theo dạng chuyển nhượng tự do, Adrien Rabiot đã phải rời đi khi trở về Ý, nơi hiện tại anh khoác áo AC Milan. Tiền vệ này đã góp mặt trong đội hình Marseille mùa trước, giúp đội bóng này đạt kế hoạch trở lại UEFA Champions League.

Tuy nhiên, hậu quả từ trận thua ngày khai mạc trước Stade Rennes đã nhanh chóng khép lại sự nghiệp của anh tại Marseille ở mùa giải 2025/26. Trong phòng thay đồ, Rabiot đã có một cuộc ẩu đả với đồng đội Jonathan Rowe.

Chủ tịch Marseille, Pablo Longoria, sau đó gọi vụ ẩu đả là "một sự kiện nghiêm trọng và bạo lực, cực đoan, chưa từng có tiền lệ". Cả hai cầu thủ đều bị treo giò và sau đó bị đưa vào danh sách chuyển nhượng, khi Rowe chuyển sang Bologna còn Rabiot đến Milan. Mẹ của Rabiot, bà Veronique đã chỉ trích câu lạc bộ trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè, khi nói với tờ La Provence: "Đó là một sự phản bội. Họ khen ngợi Adrien trong một mùa giải để rồi lại nhanh chóng hạ bệ và bôi nhọ hình ảnh của Adrien chỉ sau một sự cố rõ ràng có thể xử lý khi mọi người bình tĩnh."

Cảm xúc bất bình từ mẹ mình là điều mà Rabiot đã nhắc lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tuyển thủ Pháp chia sẻ với hãng tin RTL rằng: "Tôi đã có rất nhiều niềm vui trong suốt mùa giải đã qua khi đã có thể đưa Marseille trở lại Champions League. Tất nhiên không chỉ riêng tôi nhưng cuối cùng, có lẽ giống như mọi người khác, tôi cảm thấy thật khó hiểu và như một hình thức phản bội khi phải chia tay đội bóng như vậy.”

