Marseille ám lời nguyền vô địch Ligue 1 lên PSG

Từ năm 2011 đến nay tại Ligue 1, cứ mỗi lần Paris Saint-Germain để thua kình địch Olympique Marseille thì đội bóng này đều không thể vô địch vào cuối mùa giải.

Nayef Aguerd trừng phạt sai lầm thủ môn Chevalier phía PSG khi đánh đầu ghi bàn giúp Marseille thắng trận Le Classique. Ảnh: La Provence

Kể từ khi được đầu tư bởi những người Qatar, đã có hai mùa giải Paris Saint-Germain nếm trải thất bại trước đại kình địch Olympique Marseille ở khuôn khổ Ligue 1 và rồi cuối mùa, họ đều đánh rơi chức vô địch. Lần lượt vào tay của những Montpellier năm 2011 và Lille năm 2021. Chỉ có ngoại lệ duy nhất vào năm 2017 với chức vô địch của Monaco, PSG đã hòa và thắng Marseille trong hai trận Le Classique.

Ba ngoại lệ hiếm hoi của PSG khi trở thành kẻ chiến bại cho chức vô địch quốc nội kể từ kỷ nguyên những người Qatar, hai trong số đó đã in dấu chân đại kình địch Marseille. Và rồi đến năm nay, lại một lần nữa sau nhiều năm, Les Phoceens đả bại đối thủ truyền kiếp từ thủ đô, làm dấy lên lo ngại về "lời nguyền" chức vô địch nơi những người ủng hộ Les Parisiens.

HLV Roberto De Zerbi ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Marseille thắng PSG. Ảnh: REUTERS

Đó là thất bại đã khiến PSG bị lần lượt Monaco, Lyon và Strasbourg bắt kịp điểm số trên bảng xếp hạng mùa giải 2025/26 sau 5 vòng đấu. Tất nhiên yếu tố lịch sử chỉ mang tính tham khảo khi PSG đang trải qua thời kỳ vàng son khi vừa vô địch Champions League lần đầu tiên, sở hữu trong đội hình Quả bóng Vàng Ousmane Dembele và một tập thể trẻ trung giàu sức chiến đấu lẫn am hiểu cách chơi của nhau nhuần nhuyễn. Trước khi vào mùa giải năm nay, PSG nghiễm nhiên là ứng viên vô địch số một cho mọi cuộc chơi họ tham dự, đặc biệt tại các giải quốc nội.

Cơ sở cho một bất ngờ nơi cuộc đua vô địch Ligue 1 năm nay không phải không có, như mong mỏi của bất cứ khán giả bóng đá Pháp nào khác ngoài PSG và những cổ động viên trung lập vốn đã quá quen sự thống trị của Les Parisiens. Bất cứ thành công nào cũng sẽ ẩn chứa xuất hiện điểm khởi đầu cho quá trình suy thoái. PSG có thể còn quá mạnh trên bình diện Ligue 1 nhưng một đội hình không có chiều sâu như hiện nay là vấn đề đôi lúc khiến họ đau đầu, như cách họ đã thua Marseille vừa qua. Trận Le Classique tháng 9 này sẽ là chuẩn mực để mọi đối thủ của PSG tại Pháp học theo Marseille. Nếu không có tăng cường và cải thiện chiều sâu đội hình, một lực lượng dự bị không đủ tối ưu sẽ khiến PSG khốn đốn như tại Velodrome.

PSG đã thua Marseille sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp ở "Siêu kinh điển Pháp" kể từ năm 2022. Giờ đây một mùa giải không dễ dàng có thể được những người Paris cảm nhận, như lời nguyền của lịch sử được Marseille ám lên họ trong quá khứ khi đánh rơi chức vô địch quốc gia.

QUANG ANH