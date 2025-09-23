Marseille thắng PSG không chỉ nhờ Quả bóng Vàng

Mason Greenwood tỏa sáng với kiến tạo duy nhất để Nayef Aguerd ghi bàn quyết định chiến thắng trước PSG. Ảnh: REUTERS

Đó là đánh giá của Jerome Rothen, cựu danh thủ Paris Saint-Germain hiện đang công tác bình luận tại đài RMC Sport sau khi chứng kiến trận Le Classique đầu tiên của mùa giải 2025/26. Trên sân nhà Velodrome, Olympique Marseille giành chiến thắng 1-0 trước đại kình địch, nhờ pha lập công duy nhất đến từ trung vệ Nayef Aguerd từ kiến tạo của Mason Greenwood. Thành tích giúp cho Les Phoceens cắt đứt chuỗi 7 thất bại liên tiếp ở "Siêu kinh điển Pháp" kể từ năm 2022.

Thắng lợi của Marseille một phần đến từ việc đối thủ của họ, PSG không có lực lượng mạnh nhất. Les Parisiens mất Ousmane Dembele, Joao Neves và Desire Doue cho buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025, nơi mà Dembele được tôn vinh danh hiệu cao nhất này. Ngoài ra họ còn thiếu vắng Bradley Barcola, một mũi tấn công chủ lực khác vì chấn thương. Vì thế trên sân Marseille, PSG ra sân với bộ đôi Kvaratskhelia - Goncalo Ramos trên hàng công sơ đồ 3-5-2, chỉ duy nhất Lee Kang-in là cầu thủ dự bị chất lượng cho tuyến đầu. Sự gắn kết chắp vá này đã khiến PSG không thể duy trì sức ép thường trực lên khung thành Marseille, trong khi hàng thủ đội chủ sân Velodrome chơi tập trung cao độ với thủ môn Rulli, bộ ba Balerdi - Aguerd - Pavard suốt 90 phút. Bàn duy nhất của trận đấu đến từ pha đánh đầu được Aguerd chớp cơ hội trong sự sai sót chọn vị trí của thủ môn Chevalier phía PSG. Và khi PSG có cơ hội tốt nhất để ghi bàn, Hakimi đã bị Geronimo Rulli xuất thần cản phá từ chối bàn thắng từ cú đá căng cận thành.

Nayef Aguerd bị kẹp giữa Marquinhos và Chevalier, vẫn tận dụng được sai lầm chọn điểm rơi của thủ môn PSG để đánh đầu ghi bàn. Ảnh: REUTERS

Với quan điểm số đông cho rằng, Marseille đã thắng PSG trong thế họ không được đánh giá cao bằng kình địch trước trận là thành quả đáng chú ý, song cũng nhờ vào lực lượng sứt mẻ phía PSG. Việc trận đấu bị hoãn 1 ngày, khiến nhóm cầu thủ dự lễ trao Quả bóng Vàng bất đắc dĩ vắng mặt là một nguyên nhân đáng kể. Theo L'Équipe, đại diện PSG đã đề xuất phương án dời trận Siêu kinh điển Pháp sau buổi lễ để hai đội có điều kiện thi đấu tốt nhất nhưng Marseille nhanh chóng bác bỏ vì cho rằng "điều này chỉ có lợi cho PSG".

Nhưng sau 90 phút của Le Classique, chứng kiến Marseille đánh bại PSG, một số góc nhìn chuyên gia đã được đưa ra. Trong số đó có Jerome Rothen, cựu danh thủ PSG đã bất ngờ đưa ra phát biểu sẽ khiến ông chịu phán xét không ít từ khán giả đội bóng cũ: "Ngay cả với lực lượng tốt nhất, PSG cũng khó mà thoát thua trước Marseille. Marseille đã tổ chức tốt hơn, thi đấu với quyết tâm cao hơn và có nền tảng thể lực bền bỉ hơn. Họ có kế hoạch kỹ lưỡng cho Le Classique, việc trận đấu trễ một ngày không chỉ gây khó cho PSG vì mất trụ cột mà Marseille cũng sẽ gặp vấn đề về điểm rơi thể lực và phong độ. Vì thế cả hai bước vào đại chiến với những khó khăn tương đồng. Marseille đã giành chiến thắng xứng đáng trong hoàn cảnh này."

HLV Roberto De Zerbi ăn mừng cuồng nhiệt sau khi Marseille thắng PSG. Ảnh: REUTERS

Trong khi tờ Foot Mercato đồng quan điểm đó và nhấn mạnh vào việc PSG không có chiều sâu đội hình đủ tốt: "Marseille có Aubameyang là quân bài phản công trước PSG trong hiệp 2, tiền đạo này đã khiến PSG không thể dồn toàn lực lên phần sân Marseille vì nếu làm thế, tốc độ của chân sút Gabon sẽ trừng phạt họ. Chính yếu tố này đã 1 lần suýt khiến PSG nhận bàn thua nếu không có Chevalier cản phá cú dứt điểm đối mặt. Trong khi đó, PSG không có bất cứ sự thay đổi đáng kể nào khi hàng công bế tắc, không có ngôi sao tấn công dự bị nào có thể làm thay đổi cách chơi của Marseille. Điều này đến từ lực lượng mỏng mà Luis Enrique đang nắm không cho phép ông ấy có lựa chọn."

PSG chào đón nhà vua mới của bóng đá, đương kim Quả bóng Vàng Ousmane Dembele vào đêm qua. Nhưng cùng thời điểm, các đồng đội của anh lại nhận thất bại trước đại kình địch Marseille, thua trận Le Classique sau nhiều năm chiếm thế thượng phong. Kết quả này không khiến PSG tổn hại vị thế trên bảng xếp hạng Ligue 1 nhưng giá trị tinh thần chắc chắn bị ảnh hưởng, khi thấy bên kia chiến tuyến những người Marseille ăn mừng đầy ngạo nghễ sau thành quả đạt được.

QUANG ANH