Ra mắt Văn phòng Trụ sở Liên đoàn Quyền anh Việt Nam

Hôm nay, 1-12-2024, Liên đoàn Quyền anh Việt Nam (VBF) đã tổ chức thành công buổi lễ ra mắt Văn phòng Trụ sở chính thức tại Số 7, đường số 17 Khu B, Khu đô thị An Phú An Khánh, phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM.