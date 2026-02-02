Quả phạt đền phút cuối của Mbappe “giải cứu” Real Madrid

Kylian Mbappe một lần nữa tỏa sáng cho Real Madrid, tiền đạo người Pháp thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 10 của thời gian bù giờ hiệp 2 để giúp đội bóng giành chiến thắng 2-1 trước Rayo Vallecano vào Chủ nhật, qua đó và thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn một điểm.

Kylian Mbappe và Vinicius Junior cùng ghi bàn giúp Real Madrid nhọc nhằn thắng 2-1 trước Rayo Vallecano.

Trận đấu tại Santiago Bernabeu hôm Chủ nhật diễn ra vô cùng kịch tính, với việc Mbappe ghi bàn thắng quyết định giúp Real Madrid giành chiến thắng bằng cú sút phạt đền lạnh lùng ở những phút cuối cùng, ghi bàn thắng thứ 8 của anh trong 5 trận đấu. Kết quả này giúp đội bóng của Alvaro Arbeloa bám sát Barcelona, ​​đội đã thắng Elche 3-1 vào thứ Bảy. “Đó là một chiến thắng mà các cầu thủ đã dốc hết sức lực, cả tâm huyết”, Arbeloa, người tiếp quản vị trí HLV từ Xabi Alonso tháng trước, chia sẻ. “Chúng tôi cần sự giúp đỡ của người hâm mộ và nếu không có sự cổ vũ của họ, chúng tôi sẽ không thể đạt được điều đó”.

Những tiếng la ó hướng về tiền đạo Vinicius Junior chỉ lắng xuống sau khi anh ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút thứ 15. Tuyển thủ Brazil đã vượt qua một vài hậu vệ trước khi tung cú sút chân phải hiểm hóc vào góc cao khung thành. Tuy nhiên Rayo, đội bóng chỉ còn 10 người từ phút 80 sau khi Pathe Ciss nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo, đã gỡ hòa nhờ bàn thắng của Jorge De Frutos ở phút 49.

Mbappe đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn mười mươi ở phút 68, bóng chạm xà ngang sau khi anh vượt qua thủ môn. Khi trận đấu đang hòa 1-1 ở phút 64, thủ môn Thibaut Courtois của Real Madrid đã có một pha cứu thua quan trọng trong tình huống đối mặt trực tiếp sau pha phản công của Rayo.

Vinicius Junior bị la ó nhưng vẫn chơi tốt khi ghi một bàn thắng tuyệt đẹp ở phút 15.

Real Madrid vừa trải qua trận thua 2-4 trước Benfica, khiến đội bóng rơi khỏi tốp 8 đội dự Champions League. Họ sẽ gặp lại Benfica ở vòng play-off. “Chúng tôi vừa trải qua một thất bại cay đắng, một thất bại mà không ai muốn phải chịu đựng, ở Champions League, một giải đấu mà nhiều người trong chúng tôi khao khát chiến thắng”, tiền vệ Federico Valverde của Real Madrid cho biết. “Chúng tôi muốn thay đổi hình ảnh đó, hôm nay chúng tôi đã có cơ hội đầu tiên, và tôi nghĩ chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời”.

Rayo, đội bóng đôi lúc gây nguy hiểm tại Bernabeu, cũng chứng kiến ​​Pep Chavarria nhận thẻ vàng thứ 2 ở những phút cuối cùng của thời gian bù giờ. Rayo đã thua 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 17, ngay ngoài khu vực xuống hạng.

Trận derby xứ Basque kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Đội khách Real Sociedad đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Goncalo Guedes ở phút 37. Tuy nhiên, Sociedad chỉ còn 10 người từ phút 83 sau khi Brais Mendez bị truất quyền thi đấu bằng thẻ đỏ trực tiếp. Inigo Ruiz de Galarreta ghi bàn gỡ hòa ở phút 88 giúp Athletic Bilbao giành được trận hòa 1-1 trên sân nhà. Athletic, sau 6 trận không thắng ở giải đấu, hiện xếp vị trí thứ 11. Sociedad hiện đang xếp vị trí thứ 8.

Các kết quả khác: Pablo Fornals ghi bàn thắng quyết định ở phút 88 giúp Real Betis, đội xếp thứ 5, giành chiến thắng 2-1 trước Valencia, đội xếp thứ 15. Chimy Avila cũng ghi bàn cho đội chủ nhà, 3 phút sau khi Luis Rioja đưa Valencia dẫn trước.

Celta Vigo, đội xếp thứ 7, hòa 0-0 trên sân của Getafe, đội xếp thứ 16. Getafe chưa thắng trong 9 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Celta tiếp tục chuỗi 3 trận không thắng.

