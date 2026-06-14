WORLD CUP 2026

Qatar vs Thụy Sĩ 1-1: Embolo mở bàn từ chấm penalty, Khoukhi đánh đầu, Muheim bất ngờ phản lưới nhà, Qatar có điểm đầu tiên ở World Cup

Tiền đạo Remo Freuler va chạm với thủ môn ngã trong vòng cấm:

Thủ thành Qatar xuất sắc cứu thua

Trọng tài VAR cho Thụy Sĩ hưởng phạt đền, Breel Embolo sút tung lưới thủ thành Abunada. Thụy Sĩ dẫn trước 1-0:

Homam Ahmed tạt bóng, Khoukhi bật cao đánh đầu, khiến Miro Muheim bất ngờ phản lưới nhà, ghi bàn thắng lich sử cho Qatar tại World Cup ở phút 90'+4. Qatar chia điểm đầy nỗ lực trước sức ép kinh khủng của Thụy Sĩ trong suốt thờ gian thi đấu:

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Bàn thắng:

Qatar: Muheim 90+4' (phản lưới nhà)

Thụy Sĩ: Embolo 17' (pen)

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HẢI LINH (tổng hợp)

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