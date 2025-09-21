Pulisic ghi 2 bàn và kiến tạo trong chiến thắng của AC Milan trước Udinese

Tiền đạo người Mỹ, Christian Pulisic đang thể hiện có phong độ tốt 9 tháng trước thềm World Cup 2026 trên sân nhà. Anh ghi cú đúp bàn thắng và góp công vào một bàn thắng khác giúp AC Milan giành chiến thắng 3-0 vào thứ Bảy trên sân Udinese, đội bóng trước đó bất bại tại Serie A.

Christian Pulisic ghi cú đúp và góp công vào một bàn thắng khác giúp AC Milan thắng 3-0 trên sân Udinese.

Pulisic chớp thời cơ ghi bàn đầu tiên ngay trước giờ nghỉ giải lao. Sau đó, pha pressing tầm cao của anh đã tạo điều kiện cho Youssouf Fofana ghi bàn mà không gặp trở ngại nào chỉ chưa đầy một phút sau khi hiệp hai bắt đầu. Pulisic nâng tỷ số lên 3-0 sau khi nhận đường chuyền khéo léo từ Adrien Rabiot và dứt điểm qua chân hậu vệ đối phương. Kể từ khi gia nhập Milan vào năm 2023, Pulisic đã ghi 36 bàn và có 21 pha kiến ​​tạo trong 105 trận đấu - đồng nghĩa với việc anh đã đóng góp vào bàn trong hơn một nửa số trận đấu của mình. “Giành danh hiệu và các trận đấu quan trọng hơn đối với tôi”, Pulisic nói. “Bàn thắng và kiến ​​tạo luôn hiện hữu”.

Sau 2 bàn thắng vào thứ Bảy, Pulisic đã có 59 bàn thắng khi chơi cho Borussia Dortmund, Chelsea và Milan. Anh đã vượt qua Clint Dempsey (57) và Roy Wegerle (55) để trở thành cầu thủ Mỹ ghi nhiều bàn thắng nhất khi thi đấu tại 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Đây chính là màn trình diễn mà người hâm mộ Mỹ hy vọng sẽ được chứng kiến ​​tại World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ đồng đăng cai với Canada và Mexico. Pulisic và HLV Mauricio Pochettino của tuyển Mỹ gần đây đã cho biết họ đã vượt qua được một số bất đồng sau khi cầu thủ hàng đầu của Mỹ vắng mặt tại Cúp Vàng CONCACAF.

Trong khi, dưới sự trở lại dẫn dắt của HLV Massimiliano Allegri - người đã bị treo giò trong trận đấu với Udinese - Milan dường như đã có sự tiến bộ sau vị trí thứ 8 mùa trước, khiến đội bóng 7 lần vô địch châu Âu phải rời xa đấu trường châu lục mùa giải này. Chiến thắng thứ 3 của Milan sau 4 trận đầu tiên của Serie A mùa giải mới đã giúp Rossoneri vươn lên thứ 3 với 9 điểm, chỉ kém hiệu số so với đương kim vô địch Napoli.

Juventus chứng kiến khởi đầu hoàn hảo kết thúc với trận hòa 1-1 trước Hellas Verona.

Juventus chứng kiến khởi đầu hoàn hảo kết thúc với trận hòa 1-1 trước Hellas Verona. Francisco Conceicao đưa Juventus vươn lên dẫn trước ở phút 19 sau pha rê bóng qua hàng phòng ngự đối phương rồi dứt điểm từ rìa vòng cấm. Nhưng một pha chạm tay của Joao Mario đã dẫn đến quả phạt đền cho Verona, và Gift Orban đã chuyển hóa thành công trước giờ nghỉ. Verona tưởng chừng đã có thể giành chiến thắng nhờ bàn thắng của Suat Serdar sau một quả phạt góc ở phút 67, nhưng trọng tài đã từ chối vì lỗi việt vị sau khi xem lại VAR. Với 2 điểm có được, Juventus tạm dẫn đầu với 10 điểm sau 4 trận. Nhưng vị trí có thể mất vài tay Napoli, đội sẽ tiếp đón tân binh Pisa vào thứ Hai.

Trước đó trong ngày thứ Bảy, Bologna đã lội ngược dòng đánh bại đội khách Genoa với tỷ số 2-1 nhờ quả phạt đền của Riccardo Orsolini ở phút bù giờ thứ 9.

LINH SƠN