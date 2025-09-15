PSG tìm ra giải pháp thay thế Dembele

Barcola lập cú đúp vào lưới Lens ở vòng 4 Ligue 1 2025/26. Ảnh: AFP

Thực tế thì mùa giải năm ngoái, trước giai đoạn bùng nổ từ đầu năm 2025 của Ousmane Dembele, Bradley Barcola mới là cây làm bàn chủ lực của Paris Saint-Germain với 12 bàn thắng trên mọi đấu trường. Cho đến khi Les Parisiens hoàn thiện bộ ba Dembele - Doue - Kvaratskhelia và song song sự chững lại hiệu suất ghi bàn từ Barcola, cựu tài năng Olympique Lyon mới lên ghế dự bị và chỉ còn là lựa chọn xoay tua. Tình thế này từng khiến Barcola bị đồn đoán sẽ rời PSG để tìm lại vị trí chính thức hồi mùa hè, nhưng đã không xảy ra.

Và khi Ligue 1 2025/26 bước vào vòng 4, tiếp đón Lens tại Parc des Princes, PSG mất Dembele và Doue vì chấn thương khi tập trung đội tuyển. Không còn chân sút hàng đầu và cầu thủ tạo đột biến cao nhất đẩy Barcola trở lại đội hình chính. Và vào tối qua, không phụ kỳ vọng khi anh lập cú đúp giúp PSG vượt qua đối thủ 2-0. Kết hợp với Kvaratskhelia và Goncalo Ramos ở tuyến đầu, đây có thể là lựa chọn của PSG trong thời gian chờ đợi Dembele và Doue trở lại.

Barcola phá lưới Lens trong hai hiệp đấu bằng những kỹ năng dứt điểm đa dạng, cho thấy sự phát triển từ một cầu thủ chạy cánh và giỏi đi bóng đơn thuần, và điều này càng khiến anh giống với người đàn anh Kylian Mbappe thường được so sánh. Việc được trả lại cánh trái cũng đã phát huy tối đa sở trường và phong cách của Barcola. Sự khác biệt nhờ vào hoán đổi với Kvaratskhelia so với mùa trước, khi ngôi sao người Gruzia mới gia nhập PSG và Barcola khi ấy bị đẩy vào trung tâm hoặc cánh đối diện. Hệ quả, cách thi đấu của Barcola không còn tạo ra nhiều đột biến do thiếu những pha chạy cắt mặt khung thành dứt điểm bằng chân thuận.

PSG đã thắng Lens và trở thành đội bóng duy nhất toàn thắng sau 4 vòng đầu Ligue 1 2025/26, khi Lyon ở trận đá muộn để thua 1-3 trên sân Rennes. Kết quả này, cùng màn tỏa sáng của Barcola là lời giải kịp thời cho sự thiếu vắng Dembele khi mà PSG chuẩn bị bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League, với cuộc đụng độ Atalanta vào giữa tuần này.

QUANG ANH