Một tháng thử thách với PSG khi không có Dembele và Doue

Ousmane Dembele và Desire Doue sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ tối thiểu 1 tháng sắp tới. Ảnh: Getty Images

Khi Pháp chiến thắng trên sân Ukraine tại vòng loại World Cup 2026, đó lại là một đêm ác mộng với Paris Saint-Germain khi chứng kiến hai cầu thủ chủ chốt trong đội hình cùng dính chấn thương, Ousmane Dembele và Desire Doue. Bộ đôi ngôi sao tấn công này sẽ phải ngồi ngoài sân cỏ tối thiểu 1 tháng sắp tới, để lại những rủi ro cho Les Parisiens.

Champions League 2025/26 sắp khởi động, PSG bước vào giai đoạn vòng bảng khó khăn với cương vị đương kim vô địch giải đấu. Mọi đối thủ đều đặt quyết tâm đánh bại thầy trò Luis Enrique. Và giờ ông thầy người Tây Ban Nha, người cũng vừa gặp tai nạn hy hữu khi đạp xe, phải tính toán phương án thay thế cho hai cầu thủ quan trọng bậc nhất.

Phản ứng của PSG rất quyết liệt sau chấn thương của Dembele và Doue. Họ chỉ trích gay gắt HLV trưởng tuyển Pháp Didier Deschamps và cả Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), rằng đã không tham vấn thông tin y tế và khuyến cáo từ PSG dành cho cầu thủ của mình. Việc phải trải qua mùa bóng 2025 quá dài sau FIFA Club World Cup đẩy rủi ro chấn thương lên mức cao hơn đối với mọi cầu thủ PSG, do đó đội bóng Pháp đề xuất đội tuyển quốc gia chỉ sử dụng các cầu thủ này "ở một tần suất thích hợp".

Giờ đây với thiếu vắng Desire Doue và Ousmane Dembele, tính đột biến của PSG có thể bị ảnh hưởng. Dù Bradley Barcola, Lee Kang-in hay Goncalo Ramos vẫn là những dự phòng chất lượng, song khó thể đảm bảo hiệu quả tấn công như bộ đôi tuyển thủ Pháp, những người có công lớn đưa PSG lên đỉnh châu Âu mùa trước.

Nếu vào thời điểm khác, thiếu đi Dembele hay Doue có thể tạo cơ hội để PSG thử nghiệm. Nhưng đây lại là giai đoạn bản lề cho mùa giải mà PSG liên tục phải đấu với những đội bóng mạnh. Cuối tuần này là Lens và sau đó là Atalanta tại Champions League, hai đối thủ có thể tạo ra khó khăn đến mức PSG phải mất điểm. Thuốc thử liều cao cho chất lượng nhân sự tại PSG và chiều sâu đội hình của họ, điều vốn chưa hoàn hảo như lời HLV Luis Enrique. Và tính tới thời điểm dự kiến mà Dembele và Doue trở lại, PSG còn phải đụng độ Olympique Marseille, Barcelona, Lille và Strasbourg. Một tháng thử thách cho Les Parisiens.

QUANG ANH