PSG suy kiệt thể lực thắng Angers trong ngày chia tay Donnarumma

Donnarumma chào tạm biệt khán giả PSG. Ảnh: Sky Sports

Vào đêm qua, trận Paris Saint-Germain tiếp đón Angers ở vòng 2 Ligue 1 2025/26 khép lại với thắng lợi tối thiểu 1-0 cho đội bóng thủ đô, Fabian Ruiz ghi bàn duy nhất. Dù giành 3 điểm, màn trình diễn của Les Parisiens tiếp tục tỏ ra thiếu thuyết phục và bị đánh giá là rời rạc. Nguyên nhân đến từ nền tảng thể lực chưa được phục hồi tối đa sau khi PSG trải qua một mùa hè bận rộn và kỳ nghỉ quá ngắn của các cầu thủ.

Một tâm điểm của trận đấu giữa PSG và Angers khoảnh khắc khán giả Paris chia tay thủ môn Gianluigi Donnarumma. Người gác đền đội tuyển Italia dù chưa có đội bóng mới nhưng đã xác nhận sẽ rời PSG, để lại dấu ấn với những pha cứu thua quan trọng trong mùa giải 2025 lịch sử, nhưng cũng không ít lần gây tranh cãi về phong độ.

Donnarumma xúc động nói trên sóng truyền hình: “Tôi biết ơn những người hâm mộ và đồng đội. PSG sẽ mãi là một phần trong sự nghiệp của tôi.”

PSG suy kiệt thể lực

Dembele đá hỏng phạt đền trước Angers. Ảnh: REUTERS

Việc PSG chỉ thắng tối thiểu sau hai trận mở màn mùa giải 2025/26 đến từ nguyên nhân thể lực bị bào mòn. HLV trưởng Luis Enrique thừa nhận điều này. Ông cho rằng bản thân hài lòng với các chiến thắng và không tỏ ra than phiền dù kết quả kém bùng nổ so với kỳ vọng. Ngoài ra tại trận thắng Angers đêm qua, Luis Enrique tỏ ra không hài lòng về chất lượng mặt cỏ tại Parc des Princes.

Ngôi sao chủ lực Ousmane Dembele cũng gây chú ý khi bỏ lỡ một tình huống đá phạt đền trước Angers. Ứng viên Quả bóng Vàng 2025 chưa ghi được bàn nào tại Ligue 1 mùa này, tình trạng thể lực không đảm bảo từ Dembele được Luis Enrique cảm thông và đó cũng là thực trạng chung của PSG. Luis Enrique kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện sớm tại đội bóng trong vài tuần sắp tới, nhưng đồng thời cũng lo ngại rằng đây là giai đoạn chệch choạc có thể khiến PSG sớm trượt chân.

QUANG ANH