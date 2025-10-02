PSG sẽ chơi trận chung kết Cúp Liên lục địa tại 'sân nhà' Qatar

Nhà đương kim vô địch UEFA Champions League sẽ có mặt tại quốc gia châu Á để tranh tài tại chung kết Siêu Cúp Liên lục địa, diễn ra vào tháng 12 năm nay.

Tại Qatar, PSG đã giành chức vô địch Siêu cúp Pháp Trophee des Champions trước AS Monaco vào hồi tháng 1 năm nay. Ảnh: Getty Images

Paris Saint-Germain sẽ trở lại Qatar - quê nhà của giới chức đội bóng này, vào cuối năm nay, theo thông báo từ FIFA. Hôm chủ nhật, trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới thông báo rằng nhà đương kim vô địch UEFA Champions League sẽ có mặt tại quốc gia châu Á để tranh tài tại chung kết Siêu Cúp Liên lục địa. Trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12.

Vẫn chưa rõ PSG sẽ đối đầu với đội nào trong trận chung kết. Họ sẽ phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra tại Copa Libertadores ở Nam Mỹ, khi giải đấu này đang đi đến vòng bán kết. Đội vô địch giải đấu Nam Mỹ sẽ đối đầu với Cruz Azul, nhà vô địch CONCACAF Champions Cup đến từ Mexico. Và đội chiến thắng sẽ đụng độ đương kim vô địch châu Phi, đội bóng Ai Cập Pyramids FC đã vô địch African Champions Cup. Đội chiến thắng sau cùng mới được gặp PSG trong trận chung kết diễn ra tại Qatar.

Năm ngoái, Real Madrid đã vô địch giải đấu sau khi đánh bại Pachuca của Mexico trong trận chung kết diễn ra tại sân vận động Lusail tại Qatar. Cũng tại sân đấu này, PSG đã giành chức vô địch Siêu cúp Pháp Trophee des Champions trước AS Monaco vào tháng 1.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, PSG tham dự Siêu Cúp Liên lục địa. Vô địch danh hiệu này chắc chắn là mục tiêu hàng đầu của thầy trò HLV Luis Enrique sau khi hụt mất FIFA Club World Cup 2025 hồi mùa hè năm nay, với thất bại Chelsea tại chung kết. Cũng tại khu vực Trung Đông, sau trận Siêu Cúp Liên lục địa khoảng 1 tháng, Les Parisiens tiếp tục tham dự Siêu cúp Pháp Trophee des Champions mùa giải 2025, trận đụng độ đại kình địch Olympique Marseille sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc tế Jaber Al-Ahmad của Kuwait City vào ngày 8 tháng 1 năm sau.

QUANG ANH