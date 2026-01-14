PSG nhận thưởng hơn 144 EUR ở Champions League mở rộng

Nhà vô địch Champions League mùa giải vừa qua Paris Saint-Germain đứng đầu bảng xếp hạng tiền thưởng của UEFA, với 144,4 triệu EUR (168 triệu USD), khi giải đấu này chi thêm 400 triệu EUR cho các CLB hàng đầu châu Âu theo thể thức mới mở rộng.

Các con số này đã được xác nhận trong báo cáo tài chính của UEFA được công bố hôm thứ Ba cho mùa giải 2024-2025, trước thềm đại hội thường niên của UEFA vào tháng tới tại Brussels (Bỉ). Xếp sau Paris Saint-Germain là đội á quân Inter Milan với 136,6 triệu EUR… Thất bại của Real Madrid trước Arsenal ở tứ kết đồng nghĩa với việc họ kiếm được chỉ 102 triệu EUR, giảm 37 triệu EUR so với khi giành chức vô địch năm 2024. Nhưng Real Madrid nhận thêm 5 triệu EUR khi thắng Siêu cúp châu Âu vào đầu mùa giải.

Aston Villa là đội duy nhất vào tứ kết mùa giải trước nhận được ít hơn 100 triệu EUR, với khoản thanh toán từ UEFA là 83,7 triệu EUR. Điều này một phần được giải thích bởi thứ hạng UEFA thấp hơn của Aston Villa vì mới trở lại giải đấu sau 41 năm vắng bóng. Man.City là đội có thu nhập thấp nhất trong các CLB Anh, nhận được 76 triệu EUR sau khi bị Real Madrid loại ở vòng play-off.

Quỹ tiền thưởng của UEFA trị giá 2,47 tỷ EUR đã được chia cho 36 đội ở giải đấu đầu tiên theo thể thức một bảng đấu duy nhất. Trong số này có 7 đội được nhận được ít nhất 100 triệu EUR, trong khi khoản thanh toán thấp nhất cho một đội bóng Champions League là Slovan Bratislava, với chưa đến 22 triệu EUR, và lý do là vì nhà vô địch Slovakia để thua tất cả 8 trận vòng bảng.

Sự chênh lệch rất lớn được thấy rõ giữa Champions League và 2 giải đấu còn lại của UEFA. Nhà vô địch Europa League, Tottenham nhận được 41 triệu EUR, trong khi đội á quân Man.United đã được trả 36 triệu EUR... Trong khi với chức vô địch giải đấu hạng 3 Conference League, Chelsea chỉ được nhận cho Chelsea 21,8 triệu EUR.

PHI SƠN