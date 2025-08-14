PSG ngược dòng khó tin, đánh bại Tottenham trong loạt luân lưu để giành Siêu cúp châu Âu

Paris Saint-Germain đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối, trước khi đánh bại Tottenham 4-3 trong loạt luân lưu để giành Siêu cúp châu Âu vào thứ Tư, qua đó giành danh hiệu thứ 5 trong năm 2025.

Nuno Mendes đã thực hiện thành công quả phạt đền quyết định trong loạt luân lưu để hoàn tất màn lội ngược dòng của PSG, điều tưởng chừng như bất khả thi khi Tottenham dẫn trước 2-0 ở phút 85 của trận đấu thường niên giữa 2 nhà vô địch Champions League và Europa League gần đây nhất.

PSG trước đó đã giành ‘cú ăn ba’ Champions League - Ligue 1 - Cúp nước Pháp mùa trước, cùng với danh hiệu Siêu cúp Pháp vào tháng 1. “Cú vấp” duy nhất của họ đến từ thất bại trước Chelsea trong trận chung kết Club World Cup tháng trước. HLV Luis Enrique cho biết các cầu thủ PSG mới chỉ trở lại tập luyện được 6 ngày, và cần thời gian để lấy lại phong độ. “Các cầu thủ của tôi đã giữ vững niềm tin cho đến phút cuối cùng, giống như những người hâm mộ của chúng tôi”, ông nói.

Lee Kang-in đã thắp lên hy vọng cho PSG bằng cú sút căng vào góc dưới khung thành, và cầu thủ dự bị Goncalo Ramos đã ghi bàn gỡ hòa ở phút bù giờ thứ 4, cân bằng tỷ số lên 2-2 tại sân vận động Friuli ở Udine. Ngay cả khi đó, Tottenham vẫn có cơ hội tạo nên bất ngờ khi vươn lên dẫn trước 2-0 trong loạt luân lưu, sau pha bỏ lỡ cơ hội đầu tiên của Vitinha cho PSG. Tuy nhiên, Micky van de Ven và Mathys Tel đã đá hỏng phạt đền cho Spurs, và PSG đã thành công 4 lượt sút liên tiếp từ chấm phạt đền. “Đôi khi bóng đá không công bằng”, HLV Enrique thừa nhận chiến thắng của PSG là may mắn. “Tôi phải nói rằng chúng tôi đã rất may mắn trong 10 phút cuối để có thể ghi được 2 bàn thắng”.

Đây là màn ra mắt khá ấn tượng của Lucas Chevalier, thủ môn vừa chuyển đến từ Lille và được chọn làm thủ môn số một tại PSG thay thế Gianluigi Donnarumma. Tân binh này đã không may mắn khi để Tottenham mở tỷ số ở phút 39, đẩy cú sút của Joao Palhinha chạm xà ngang, nhưng Van de Ven đã phản ứng nhanh và ghi bàn. Tuy nhiên, anh lại là người chịu trách nhiệm cho bàn thua thứ 2 sau khi không thể cản phá cú đánh đầu của Cristian Romero, tân đội trưởng Tottenham, ở phút 48. Nhưng dù sao, Chevalier khép lại trận đấu bằng pha cản phá thành công quả phạt đền của Van de Ven trong loạt luân lưu. “Tôi rất mừng cho Chevalier vì cậu ấy đã thể hiện rất nhiều cá tính”, Enrique đánh giá.

Ngược lại, kết quả chung cuộc là nỗi đau cho tân HLV của Spurs, Thomas Frank trong trận đấu chính thức đầu tiên của mình tại Tottenham sau khi thay thế Ange Postecoglou - người đã dẫn dắt đội bóng đến danh hiệu đầu tiên sau 17 năm với chiến thắng trước Man.United trong trận chung kết Europa League hồi tháng 5. Cựu HLV của Brentford đánh giá: “Kết quả hòa 2-2 là tốt. Nếu nhìn vào màn trình diễn, sự thay đổi mà các cầu thủ đã thể hiện, thật tuyệt vời. Tinh thần thi đấu thật đáng kinh ngạc. Có rất nhiều điều đáng để hài lòng. Đó cần phải là nền tảng cho tương lai”.

