PSG hoàn tất chuyển nhượng mùa hè 2025 với Zabarnyi và Chevalier

100 triệu EUR đã được chi ra để đón thủ môn Lucas Chevalier và trung vệ Ilya Zabarnyi, hai tân binh chất lượng và cũng có thể là cuối cùng gia nhập Paris Saint-Germain ở mùa hè 2025.

PSG chốt sổ kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 với hai tân binh Lucas Chevalier và Ilya Zabarnyi. Ảnh: banpos.co

Nếu không có sự chia tay đáng kể nào từ đây cho đến tháng 9, khi thị trường chuyển nhượng cầu thủ tại châu Âu khép lại, Paris Saint-Germain xem như đã hoàn tất công cuộc bổ sung tân binh cho mùa giải mới. Sau thủ môn trẻ Renato Marin, họ vừa hoàn tất chiêu mộ hai mục tiêu đã được theo sát thời gian dài là thủ môn Lucas Chevalier từ Lille và Ilya Zabarnyi từ Bournemouth, bộ đôi tân binh này có tổng giá trị chuyển nhượng lên đến gần 100 triệu EUR.

Ở chiều ngược lại, PSG sẽ chia tay thủ môn Gianluigi Donnarumma sau ba năm gắn bó. Bên cạnh việc còn phải lên kế hoạch bán những cầu thủ đã nằm ngoài kế hoạch nhưng vẫn thuộc biên chế như Carlos Soler, Renato Sanches, Marco Asensio, Nordi Mukiele, Ilyes Housni và Randal Kolo Muani.

Với một đội hình chưa được tinh gọn như hiện tại, PSG không có dấu hiệu cũng như nhu cầu cho thấy họ cần phải tăng cường bất cứ vị trí nào. Do đó, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra ở chiều bán đi, PSG xem như đã hoàn tất kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

Bradley Barcola đang là cái tên được đồn thổi nhiều nhất về việc sẽ rời khỏi PSG ở mùa hè 2025. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có thông tin nào đi xa hơn mức đó. Bản thân Barcola được cho là đã đồng ý thỏa thuận sơ bộ về việc ở lại PSG và hưởng mức đãi ngộ tốp đầu đội bóng. Vấn đề duy nhất là tuyển thủ Pháp có cần một môi trường cho phép anh nắm giữ vai trò tối quan trọng hơn PSG hay không, với những liên kết đến Liverpool hay Bayern Munich trong vài tuần qua. Còn nếu ở lại Les Parisiens, Barcola dĩ nhiên phải cạnh tranh quyết liệt để giành lại vị trí từ tay Khvicha Kvaratskhelia hay Desire Doue, những hạt nhân tấn công ở mùa giải trước. Ngoài trường hợp của Barcola còn có Lee Kang-in cũng thuộc diện gần với khả năng rời PSG. Chỉ khi chia tay những cầu thủ còn thuộc đội hình chính như vậy mới có thể khiến PSG lại tham gia vào việc tuyển quân.

Tuy nhiên với giá trị và tiềm năng vẫn còn lớn, cả hai cầu thủ kể trên khó mà bị đánh rơi khỏi kế hoạch của PSG. Để đảm bảo nhu cầu chinh chiến mọi mặt trận của đội bóng này. Và trước mắt, PSG chuẩn bị tham dự trận siêu cúp châu Âu với Tottenham Hotspur.

QUANG ANH