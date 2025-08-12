Luis Enrique từ lâu đã muốn thay thế Donnarumma tại PSG

HLV Luis Enrique chưa từng phủ nhận Donnarumma là thủ môn hay nhất thế giới, nhưng với ông, điều đó là không đủ. Ảnh: Getty Images

Bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận Siêu cúp Châu Âu với Tottenham Hotspur, đây là dấu hiệu cho thấy thủ môn Gianluigi Donnarumma đã không còn tương lai tại Paris Saint-Germain. Sẽ không có thương thảo hợp đồng mới nữa, và bất luận mùa hè năm nay hay 2026, Donnarumma phải tìm đội bóng mới để duy trì sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.

Có thể xem Donnarumma là công thần cho thành công của Paris Saint-Germain ở mùa giải 2024/25, nơi mà anh đã cùng đội bóng thủ đô nước Pháp thâu tóm mọi danh hiệu cao quý cấp độ châu lục. Và nhìn rộng ra kể từ khi gia nhập Les Parisiens, Donnarumma có một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với 4 chức vô địch Ligue 1, 2 Cúp Quốc gia Pháp, 3 Siêu cúp Pháp và 1 Champions League. Về mặt cá nhân, anh có 2 lần được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1; 1 lần được IFFHS bầu là Thủ môn xuất sắc nhất năm; 1 lần đoạt danh hiệu Globe Soccer Awards cho Thủ môn xuất sắc nhất. Và sau mùa giải 2024/25 thành công, Donnarumma được đề cử Quả bóng vàng và là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng Yashin Trophy - Thủ môn hay nhất thế giới.

Nhưng mọi thành tựu kể trên lại không thể chứng minh Donnarumma thực sự đã tận hưởng quãng thời gian tại Paris. Anh không phải cái tên nhận được sự yêu mến từ chính cổ động viên PSG. Trước giai đoạn thành công gần đây, Donnarumma luôn bị công kích từ chính khán giả nhà sau mỗi sai lầm dẫn đến bàn thua. Trong bóng đá hiện đại, thủ môn không giỏi xử lý bóng bằng chân luôn gặp bất lợi và Donnarumma là hình mẫu đơn cử. Sở đoản của thủ quân đội tuyển Italia, có thể nói, đã được che phủ rất nhiều từ hàng phòng ngự phía trước ở mùa 2024/25. Khi mà bộ tứ hậu vệ của PSG là Hakimi - Marquinhos - Pacho - Nuno Mendes đều có kỹ năng phát triển bóng tối ưu, và chưa kể hệ thống của PSG cho phép những tiền vệ bậc thầy như Vitinha hay Fabian Ruiz lùi sâu làm bóng. Donnarumma nhờ vào những đồng đội, được giảm tải rất nhiều vai trò kiến thiết lối chơi và chỉ cần chú tâm vào việc giữ sạch lưới đội nhà. Và trong vai trò thuần túy của một thủ môn, Donnarumma vẫn thuộc hàng ngũ tốp đầu thế giới.

Lucas Chevalier chuẩn bị thay thế Gianluigi Donnarumma tại PSG. Ảnh: L'Équipe

Tuy nhiên Luis Enrique là người cầu tiến, ông khao khát sự hoàn hảo và luôn tự nhận PSG còn nhiều thiếu sót. Đặc biệt sau trận thua Chelsea tại chung kết FIFA Club World Cup 2025, lại cũng là thời điểm Donnarumma rộ tin chia tay PSG. Một trong những nơi ông khát khao nâng cấp nhất để có thể sở hữu tập thể như ý muốn chính là từ vị trí thủ môn. Hình mẫu cổ điển như Donnarumma là không phù hợp với HLV người Tây Ban Nha. Không thể triển khai bóng từ khung gỗ, Luis Enrique mất đi nhiều mảng miếng phối hợp và sự biến hóa chiến thuật bóng đá bị giới hạn. Còn nhớ khi cầm quân tại tuyển Tây Ban Nha trước đây, ông thẳng tay loại bỏ David De Gea để nhường chỗ cho Unai Simon, bất luận khi đó De Gea là thủ môn hàng đầu thế giới - hoàn cảnh giống Donnarumma ở PSG hiện nay, còn Simon chỉ mới thuộc dạng tiềm năng. Nhưng đến sau này khi Tây Ban Nha vô địch châu Âu, Unai Simon đã khẳng định tên tuổi và lại còn trở thành thành viên ban cán sự đội tuyển quốc gia. Câu chuyện của Luis Enrique và Donnarumma cũng giống như Luis Enrique với De Gea, hay một trường hợp tiêu biểu khác là Pep Guardiola với Joe Hart ngày trước.

Khi triết lý khác nhau thì không thể hòa hợp, giữa những con người đại diện cho hai phiên bản bóng đá hoàn toàn khác biệt. HLV Luis Enrique chưa từng phủ nhận Donnarumma là thủ môn hay nhất thế giới, nhưng với ông, điều đó là chưa đủ. Và thế là PSG đã đưa về Lucas Chevalier từ Lille, thủ môn trẻ hơn Donnarumma, lại mang quốc tịch Pháp và quan trọng nhất, sở hữu những kỹ năng đáp ứng hoàn toàn Luis Enrique cho tham vọng biến PSG trở nên mạnh mẽ hơn nữa, khi mà họ vẫn đang còn ngự trị trên đỉnh cao bóng đá châu Âu.

