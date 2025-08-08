Donnarumma đẩy PSG vào tình thế khó

Donnarumma sẵn sàng ở lại PSG hoàn tất năm cuối hợp đồng và ra đi tự do vào mùa hè 2026. Ảnh: Le Parisien

Donnarumma khó tìm đội bóng mới

Paris Saint-Germain chuẩn bị công bố thủ môn Lucas Chevalier từ Lille OSC sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng có tổng giá trị vượt ngưỡng 50 triệu EUR. Thủ môn đội tuyển Pháp sẽ trở thành lựa chọn chính thức mới cho khung gỗ Les Parisiens, thay thế cho Gianluigi Donnarumma. Người gác đền đương nhiệm chỉ còn một năm hợp đồng, yêu sách tăng lương lên 12 triệu EUR mỗi năm nhanh chóng bị từ chối và xem như không còn tương lai tại đội bóng đương kim vô địch Champions League. Trước đó vào tháng 7, tờ Le Parisien cho biết PSG đã đề nghị Donnarumma ký hợp đồng mới với 10 triệu EUR lương hàng năm đã bao gồm thưởng, con số kém kỳ vọng đối với đội trưởng tuyển Italia.

Donnarumma có thể biến PSG trở thành AC Milan trên bàn đàm phán như đã từng, tức là anh sẽ một lần nữa rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do mà không giúp đội chủ quản thu về bất cứ lợi ích tài chính nào ngoài cơ cấu lương được giải phóng. Vì mùa hè 2025, những đội bóng hàng đầu châu Âu hầu như không có nhu cầu thay thế thủ môn số một. Donnarumma đã từng được đồn đoán đến những Chelsea hay Manchester United tại Premier League. Nhưng cả hai khả năng này đều chưa thực sự lý tưởng.

Chelsea kể từ sau FIFA Club World Cup 2025 thành công với chức vô địch, sự yên tâm dành cho Robert Sanchez được củng cố. Phương án xoay tua giữa Sanchez và Jorgensen tại khung gỗ Stamford Bridge tiếp tục được ưu tiên hơn việc phải chi tiền cho vị trí này. Vì cả hai thủ môn của Chelsea đều không nhận đề nghị chuyển nhượng và đồng thời cam kết tương lai tại đội bóng. Với Man.United, đây có thể là lựa chọn với Donnarumma. Khi mà Andre Onana được các đội bóng Ả Rập Xê Út tiếp cận. Nhưng vấn đề chính lại ở việc Man.United sẽ vắng bóng ở cúp châu lục mùa tới đây, điều khó mà thuyết phục được nhà đương kim vô địch châu Âu như Donnarumma.

Báo giới Italia từng đánh giá về khả năng Donnarumma sẽ hoàn tất hợp đồng với PSG để rồi ra đi tự do vào hè năm sau. Đến khi đó, khả năng hồi hương là khả dĩ với điểm đến Inter Milan, đội bóng thường ưa thích thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng tự do và sẽ chia tay thủ môn số một Yann Sommer cùng kỳ này. Trở về quê nhà, vùng Lombardia cũng từng được Donnarumma ấp ủ trong nhiều năm thi đấu tại Pháp cho PSG.

PSG "khủng hoảng thừa" thủ môn

Lucas Chevalier chuẩn bị thay thế Gianluigi Donnarumma tại PSG. Ảnh: L'Équipe

Câu chuyện của Donnarumma sẽ đẩy PSG vào thế khó. Họ đã chiêu mộ thủ môn trẻ Renato Marin như phương án đầu tư lâu dài trước cả khi theo đuổi Lucas Chevalier. Đồng nghĩa, PSG sẽ có đến 5 thủ môn sau khi công bố tân binh từ Lille bao gồm: Donnarumma, Matvey Safonov, Arnau Tenas, Renato Marin và mới nhất là Chevalier. Chắc chắn ít nhất hai trong số này sẽ phải rời đội bóng nước Pháp để đảm bảo khả năng thi đấu.

Động thái ở lại, nếu có từ Donnarumma xem như đẩy nhóm dự bị mùa trước cho anh rời khỏi PSG, ít nhất theo dạng cho mượn. Matvey Safonov đã được Galatasaray tiếp cận, song chỉ khi đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ không thể chiêu mộ Ederson từ Manchester City. Arnau Tenas được chính Lille đặt vấn đề trong việc đến đội bóng này thay thế Lucas Chevalier đã đi theo chiều ngược lại. Hai thủ môn đều còn hợp đồng lâu dài với PSG và một thỏa thuận cho mượn dù đến bất cứ đâu, là tối ưu hơn cả cho PSG. Khi mà Donnarumma dứt áo sang năm, họ sẽ đón ít nhất một trong hai cái tên này trở về. Và trước mắt, Lucas Chevalier, Donnarumma và Renato Marin sẽ là dàn thủ môn chất lượng của PSG cho mùa 2025/26.

Nhưng đây chỉ là viễn cảnh tươi đẹp với PSG, còn trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ không thể giải quyết đầu ra cho những thủ môn dự bị và phải giữ nguyên bộ khung hiện tại đầy chật chội. Sự cạnh tranh là cần thiết, song nếu có quá nhiều phương án chỉ cho một lựa chọn duy nhất như tại PSG, đó là lãng phí cực lớn cho đội bóng lẫn cầu thủ.

QUANG ANH