PSG bế tắc thương vụ Donnarumma với Man City

Paris Saint-Germain có thể mắc kẹt với Gianluigi Donnarumma, trong khi Man.City kiên quyết không nhượng bộ. Ảnh: The Sun

Paris Saint-Germain còn sáu ngày nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc để tìm đường ra đi cho Gianluigi Donnarumma. Nhưng thủ môn quốc tế người Italia, trong trường hợp xấu nhất, có thể sẽ phải tiếp tục gắn bó với đội hình của HLV Luis Enrique trong mùa giải này. Nhận định từ L'Équipe. Donnarumma đã bị thế chỗ tại Parc des Princes khi mùa hè này, PSG chiêu mộ tuyển thủ Pháp Lucas Chevalier từ Lille OSC.

Donnarumma đã viết một tuyên bố thông báo về việc sắp rời PSG, và anh đã nói lời chào tạm biệt người hâm mộ Les Parisiens sau chiến thắng sít sao 1-0 trước Angers ở vòng 2 Ligue 1 2025/26. PSG và Donnarumma đều muốn chia tay càng sớm càng tốt, nhưng không dễ khi nhà đương kim vô địch Champions League muốn thu về một khoản lợi nhuận từ cầu thủ mà họ đã ký hợp đồng theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2021.

L'Équipe cho biết Manchester City đã theo đuổi Donnarumma trong vài tháng qua. Thậm chí, một số thỏa thuận về các điều khoản cá nhân cũng đã được ký kết vài tuần trước giữa đôi bên. PSG trước đó đã đặt giá 50 triệu EUR cho Donnarumma, nhưng mức giá này khó có thể được đáp ứng. Về phần mình, Man.City muốn tận dụng tình hình hợp đồng của Donnarumma để có được anh với một thỏa thuận giá rẻ, khi sẽ hết hiệu lực với PSG vào năm 2026. Đội bóng Ngoại hạng Anh thậm chí còn sẵn sàng chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa đông để ký hợp đồng với cầu thủ người Italia, vào thời điểm mà giá trị của anh khi đó đã giảm đáng kể. Điều này khiến các cuộc đàm phán giữa PSG với Man.City về Donnarumma chưa thể đạt tiến triển.

Một vấn đề khác còn tác động đến khả năng Donnarumma rời PSG để đến Man.City còn ở việc tại sân Etihad còn đang thừa nhân sự vị trí gác đền. Để đón Donnarumma, Man.City phải chia tay Ederson và có thể cả Stefan Ortega. Hai thủ thành kỳ cựu này đều đang được liên hệ tích cực từ Galatasaray và Fenerbahce. Đặc biệt là trường hợp của Ederson đến Galatasaray, tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có tiến triển mới.

Với tình hình phức tạp từ Man.City, PSG đã chủ động liên hệ đội ngũ luật sư đại diện cho Donnarumma tìm kiếm đối tác mới. PSG không muốn bị động, song nếu không thay đổi quan điểm, họ khó có thể đạt mục tiêu sớm chia tay Donnarumma. Chỉ còn một năm hợp đồng với Donnarumma là vấn đề rõ ràng đẩy PSG vào bất lợi với không chỉ Man.City mà bất kỳ đối tác nào.

Tin liên quan PSG suy kiệt thể lực thắng Angers trong ngày chia tay Donnarumma

QUANG ANH