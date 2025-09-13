Premier League: 10 điều cần chú ý cuối tuần này

1. Postecoglou trở lại bắc London

Ange Postecoglou chưa từng thắng một trận derby bắc London nào khi dẫn dắt Tottenham, hòa một và thua ba, vì vậy việc bắt đầu cuộc sống trong cabin huấn luyện Nottingham Forest bằng trận làm khách Arsenal có thể không phải là tình huống lý tưởng. Đây là một tuần đầy biến động đối với HLV 60 tuổi, người đã thay thế Nuno Espírito Santo, và sẽ rất thú vị để xem những thay đổi nào sẽ được thực hiện đối với phong cách của đội bóng. Nuno là một HLV thận trọng và có lẽ sẽ lập kế hoạch chơi phản công tại Emirates Stadium, nhưng không có gì chắc chắn với Postecoglou.

Chủ nghĩa thực dụng là một từ hiếm khi được liên hệ với HLV người Australia này, nhưng ông cần nhanh chóng lấy lòng các cầu thủ sau sự ra đi đáng tiếc của người tiền nhiệm, người không bị sa thải vì lý do bóng đá. Có lẽ sẽ hợp lý hơn nếu điều chỉnh những gì đã được xây dựng trên nền tảng vững chắc, đặc biệt khi ông sẽ có ít thời gian với đội hình sau kỳ nghỉ quốc tế và trước trận đấu giờ trưa thứ Bảy. Khả năng thích nghi là dấu hiệu của sức mạnh ở một HLV, và Postecoglou cần chứng tỏ ông đã học hỏi từ những sai lầm tại Tottenham khi ông từ chối thay đổi.

Arsenal v Nottingham Forest, Thứ Bảy 18.30

2. Senesi mang lại sự ổn định đáng mừng cho Petrovic

Djordje Petrovic là kẻ thất bại trước sự xuất sắc của tuyển Anh trong kỳ nghỉ quốc tế, chứng kiến năm bàn thắng bay vào lưới anh tại Belgrade. Nhưng thủ môn số 1 của Serbia sẽ trở lại với một hàng thủ ổn định hơn vào thứ Bảy, khi Bournemouth hướng tới trận giữ sạch lưới thứ ba liên tiếp. Đó là công việc gọn gàng từ một đội bóng đã bị xé nát hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng, với các ông lớn châu Âu lao vào chiêu mộ Milos Kerkez (Liverpool), Dean Huijsen (Real Madrid) và Illia Zabarnyi (Paris Saint-Germain).

Petrovic đã thay thế Kepa Arrizabalaga, trong khi các tân binh khác Bafodé Diakité và Adrien Truffert đã hòa nhập ở vị trí trung vệ và hậu vệ trái tương ứng. Nhưng một cái tên quen thuộc hơn cũng đã tỏa sáng. Chấn thương cơ đùi đã khiến Marcos Senesi phải nghỉ phần lớn mùa giải trước, nhưng anh đã khởi đầu sáng sủa ở mùa này, với trận giữ sạch lưới trong chiến thắng trước Tottenham cũng bao gồm đường chuyền quyết định cho bàn thắng của Evanilson. Theo Opta, Senesi đứng thứ hai giải đấu về số pha đánh chặn và phá bóng. Nhiệm vụ của cầu thủ người Argentina giờ đây là giúp đảo ngược thành tích đối đầu kém: Bournemouth đã thua năm trong sáu trận gần nhất trước Brighton.

Bournemouth v Brighton, Thứ Bảy 21.00

3. Những bước đi tiếp theo của Guéhi dưới ánh đèn sân khấu

Nó giống như lời tạm biệt. Marc Guéhi đã ghi bàn trong trận đấu được cho là cuối cùng của anh cho Crystal Palace, một cú sút mạnh mẽ trong chiến thắng 3-0 tại Villa Park. Sau đó là kịch tính của ngày cuối chuyển nhượng và sự sụp đổ của thương vụ Guéhi sang Liverpool, với Oliver Glasner giữ chân đội trưởng của mình tạm thời. Kể từ đó, anh đã ở cùng tuyển Anh, ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên và củng cố vị trí tranh suất đá chính tại World Cup. Guéhi đã nhận được nhiều lời khen ngợi vì vẫn cam kết trên sân trong khi chờ đợi một thương vụ chuyển nhượng tiềm năng. Cầu thủ 25 tuổi bắt đầu một giai đoạn khác trong sự nghiệp trước Sunderland, đội bóng sẽ rất vui nếu lặp lại chuyến làm khách Selhurst Park lần trước: họ thắng 4-0 ở đó vào tháng 2 năm 2017 nhờ cú đúp của Jermain Defoe.

Crystal Palace v Sunderland, Thứ Bảy 21.00

4. Emery phải đưa Martínez trở lại quỹ đạo

Đó là một ngày cuối chuyển nhượng vui vẻ cho Unai Emery và Aston Villa. Victor Lindelöf, Jadon Sancho và Harvey Elliott đều chuyển đến Villa Park, nhưng một thương vụ quan trọng khác cũng đã được thực hiện. Emiliano Martínez sẽ ở lại câu lạc bộ dù đã ve vãn các ứng cử viên tiềm năng. Công việc của Emery giờ đây là tái hòa nhập anh vào đội hình, vì anh là một cầu thủ xuất sắc và là thủ môn tốt nhất mà ông có, nhưng những người khác có thể nghi ngờ về thái độ của anh. Martínez làm tốt nhất công việc của mình trên sân, và sự tin tưởng từ Emery – cũng như cơ hội tỏa sáng sau khi vắng mặt hai trong ba trận mở màn của Villa – có thể đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo.

Everton v Aston Villa, Thứ Bảy 21.00

Emiliano Martínez (phải) vỗ tay chào người hâm mộ Aston Villa sau thất bại tại Brentford.

5. Silva nên kiên nhẫn với những phù thủy cánh mới

HLV Marco Silva không thấy những sự bổ sung đáng kể đến trước ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng. Đó là một mùa hè chậm chạp cho Fulham nhưng họ đã hành động trước hạn chót, chiêu mộ Samuel Chukwueze và Kevin. Silva muốn các cầu thủ chạy cánh; giờ ông có hai tân binh mới để cạnh tranh với Harry Wilson, Emile Smith Rowe, Adama Traoré và Alex Iwobi. Kevin gia nhập từ Shakhtar Donetsk và Chukwueze, từng là mục tiêu của Chelsea, đến từ Milan theo dạng mượn. Họ nên thêm chất lượng cho đội hình của Silva, dù sẽ bất ngờ nếu họ đá chính trước Leeds tại Craven Cottage. Silva có một phòng thay đồ ổn định và ông có lẽ muốn cho hai tân binh thời gian để thích nghi với Premier League.

Fulham v Leeds, Thứ Bảy 21.00

6. Howe có định cải tổ hàng công không?

Hai tiền đạo không phù hợp với hệ thống 4-3-3 ưa thích của Eddie Howe, vì vậy trừ khi HLV Newcastle thay đổi đội hình, một trong những tân binh tấn công mới có thể phải bắt đầu trên ghế dự bị. Tiền đạo từng khoác áo Brentford trị giá 55 triệu bảng Yoane Wissa có thể bắt đầu cuộc sống ở áo số 9 từ ghế dự bị sau khi trở về muộn từ nhiệm vụ quốc tế với Cộng hòa Dân chủ Congo. Một lựa chọn khả thi khác là chuyển sang 4-2-3-1 và sử dụng tân binh khác Nick Woltemade ở vị trí số 10, trong khi bố trí Joelinton ở vị trí tấn công bên trái. Tuy nhiên, điều đó sẽ có nghĩa là hy sinh một tiền vệ cánh.

Nhiều thứ có thể phụ thuộc vào việc Jørgen Strand Larsen có góp mặt trong đội hình xuất phát của Wolves hay không. Howe đã cố gắng chiêu mộ tiền đạo Na Uy trước khi chuyển hướng sang Woltemade của Stuttgart và chắc chắn hy vọng Strand Larsen không kịp bình phục chấn thương Achilles nhẹ để cho ông thấy chính xác những gì ông đã bỏ lỡ. Sau khi chỉ thu về hai điểm từ ba trận mở màn, Newcastle cần một chiến thắng phục hồi trước trận mở màn Champions League thứ Năm với Barcelona.

Newcastle v Wolves, Thứ Bảy 21.00

Nick Woltemade đá chính cho Đức ở vòng loại World Cup trước Slovakia và Bắc Ireland.

7. Wilson quan trọng sau chấn thương mới nhất của Füllkrug

Niclas Füllkrug lại chấn thương. Một diễn biến không bất ngờ. Tiền đạo này vắng mặt hầu hết mùa giải trước và đang đối mặt với một khoảng thời gian nghỉ khác sau khi rời trại Đức sớm vì vấn đề bắp chân. West Ham đã rất dở khi ký hợp đồng với anh. Lịch sử chấn thương của Füllkrug không đáng tin cậy và anh là nghi ngờ cho trận gặp Tottenham. Có thể có cơ hội cho Callum Wilson thay thế, dù anh có thể đá chính dù sao đi nữa vì đã gây ấn tượng sau khi vào thay Füllkrug và ghi bàn trong chiến thắng của West Ham trước Nottingham Forest tháng trước. Wilson cũng gặp vấn đề chấn thương trước khi rời Newcastle nhưng anh là cầu thủ Premier League giàu kinh nghiệm và trông sắc sảo, mạnh mẽ và nguy hiểm trước Forest. Sự khôn ngoan của anh quanh khu vực cấm địa có thể hữu ích trước Spurs.

West Ham v Tottenham, Thứ Bảy 23.30

8. Garnacho có thể là chiếc tách sáng bóng nhất của Chelsea

Có một tân binh mới tại Stamford Bridge dưới dạng Alejandro Garnacho. Anh ấy rất mong muốn rời Manchester United mùa hè này và tìm một câu lạc bộ phù hợp hơn với nhu cầu của mình. Giống như nhiều thành viên của các đội hình chờ chuyển nhượng, cầu thủ người Argentina cần bắt kịp thể lực sau khi không chơi trận giao hữu nào. Cũng có sự cạnh tranh lành mạnh cho các vị trí, vì vậy anh sẽ không tự động vào đội hình Chelsea. HLV Enzo Maresca tích trữ tiền vệ cánh như người khác tích trữ tách trà từ họ hàng xa, nhưng HLV trưởng cũng biết rằng Garnacho, với đào tạo và kỷ luật đúng đắn, có thể là người tốt nhất trong tủ. Đó sẽ là một sự cân bằng tinh tế khi trao cho anh cơ hội phù hợp, nhưng Garnacho sẽ rất mong chứng tỏ bản thân sau một năm hỗn loạn và Brentford là nơi tốt để bắt đầu.

Brentford v Chelsea, Chủ Nhật 02.00

9. Isak cần thời gian để hòa nhập tại Liverpool

Alexander Isak đã đạt được ý nguyện và chuyển đến Liverpool. Nhà vô địch Premier League đã trả số tiền kỷ lục để chiêu mộ tiền đạo này nhưng có thể mất thời gian để anh đạt tốc độ. Tiền đạo quốc tế Thụy Điển không thi đấu trước Slovenia cho đội tuyển quốc gia, ngồi dự bị suốt trận, nhưng anh đã vào sân trong thất bại 2-0 tại Kosovo, khiến đây là khởi đầu mùa giải kém ấn tượng cho Isak. Liverpool có nhiều trận đấu để giúp Isak hòa nhập với môi trường mới và được hỗ trợ bởi việc là đội duy nhất khởi đầu hoàn hảo, với ba chiến thắng trong ba trận. Việc đá chính tại Turf Moor có vẻ khó xảy ra với Isak nhưng vào từ ghế dự bị gần như chắc chắn. Có thể cần kiên nhẫn trước khi Liverpool thấy hiệu quả tương tự mà anh mang đến cho Newcastle.

Burnley v Liverpool, Chủ Nhật 20.00

10. Chấn thương ảnh hưởng cả hai bên trước derby căng thẳng

Manchester City sẽ vắng Rayan Cherki và gần như chắc chắn Omar Marmoush cho trận derby Chủ Nhật. Savinho và Phil Foden cũng là nghi ngờ, vì vậy hàng công của Pep Guardiola có thể thiếu sức mạnh. Một câu hỏi cho HLV tại buổi họp báo thứ Sáu là liệu ông có hối tiếc về việc cho Jack Grealish mượn Everton hay không. Một câu khác là tại sao Manchester City không điểm nào kể từ chiến thắng 4-0 mở màn tại Wolves. Từ phía đỏ của thành phố, Ruben Amorim luôn bị bao vây sẽ đến Etihad Stadium với Manchester United tốt hơn hàng xóm một điểm. Matheus Cunha và Mason Mount là lo ngại chấn thương cho Man United, đội bóng vì tất cả lý do rõ ràng sẽ bắt đầu trận derby thứ 197 này với tư cách cửa dưới. Nếu không hòa, hãy mong đợi các cuộc điều tra bắt đầu ngay lập tức sau tiếng còi mãn cuộc vào HLV thua cuộc và đội bóng của ông.

HỒ VIỆT