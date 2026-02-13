Postecoglou nhìn về “môi trường đầy bất ổn” tại Tottenham

Cựu HLV Ange Postecoglou cho rằng việc Tottenham Hotspur sa thải Thomas Frank là không có gì bất ngờ, nhưng cũng bày tỏ sự cảm thông với đồng nghiệp người Đan Mạch vì phải làm việc trong “môi trường đầy bất ổn” tại Spurs.

Ange Postecoglou (trái) và Thomas Frank khi gặp nhau ở Premier League.

Frank rời Spurs hôm thứ Tư sau chuỗi phong độ tệ hại tại Premier League, khiến CLB đứng trước nguy cơ xuống hạng. Chỉ giành 2 chiến thắng trong 17 trận gần nhất, đội bóng này hiện chỉ hơn khu vực nguy hiểm 5 điểm. Postecoglou hiểu rõ hơn ai hết cảm giác của Frank sau khi chính ông bị Spurs sa thải vào mùa hè năm ngoái, trước khi phải rời Nottingham Forest sau chuỗi 39 ngày không thắng đầy khó khăn hồi đầu mùa giải này.

“Sau khi trải qua tình cảnh đó 2 lần trong vòng 6 tháng qua, thật khó khăn”, Postecoglou chia sẻ trên podcast The Overlap. “Và rồi, bạn biết đấy, Frank không thể là vấn đề duy nhất ở CLB, đúng không? Tottenham là một CLB kỳ lạ, bạn biết đấy. Họ đã có một bước ngoặt lớn vào cuối năm ngoái, không chỉ với tôi, mà còn với việc Chủ tịch Daniel Levy ra đi nữa. Và bạn đã tạo ra cả một môi trường không chắc chắn. Bởi vì không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ đưa về một HLV nào đó, dù là HLV nào đó thực sự đẳng cấp, và sẽ gặt hái được thành công ngay lập tức”.

Trong khi thừa nhận rằng việc sa thải Frank là hợp lý dựa trên kết quả, Postecoglou - người bị sa thải dù giúp Tottenham giành danh hiệu đầu tiên sau hơn 17 năm, đánh bại Man.United ở chung kết Europa League vào tháng 5 năm ngoái - cũng chỉ ra rằng các yếu tố xung quanh. “Lý do cho một bước ngoặt lớn như vậy là gì? Vậy Thomas đến và mục tiêu của ông ấy là gì? Mục tiêu của CLB là gì?”, nhà cầm quân người Australia nói. “Vào đầu năm, họ đã nói rằng, hãy cạnh tranh trên mọi mặt trận. Thật ra, CLB đã không cạnh tranh trên mọi mặt trận trong một thời gian rất dài. Và bạn cũng biết đấy, người có ảnh hưởng nhất ở CLB trong 20 năm qua là Levy cũng sẽ ra đi. Vậy Thomas có biết mình đang bước vào tình huống đó không?...”.

Postecoglou bị sa thải dù giúp Tottenham giành danh hiệu đầu tiên sau hơn 17 năm là Europa League.

Khi giải thích lý do tại sao ông nghĩ Spurs là một “CLB kỳ lạ”, cựu HLV của Celtic và Forest cho biết không có một bản sắc rõ ràng nào trong những gì đội bóng đã cố gắng làm trong vài năm qua, trong khi tác động từ sự ra đi của tiền đạo ngôi sao Harry Kane là không thể xem nhẹ. Sau khi Mauricio Pochettino rời CLB, và trước khi Postecoglou lẫn Frank đến và đi, thì Jose Mourinho và Antonio Conte là 2 HLV chính thức với phong cách chơi bóng khác biệt rất nhiều so với những gì đã rất thành công dưới thời Pochettino.

“Nếu nhìn vào danh sách các HLV đó, thực sự không có một điểm chung nào về những gì họ đang cố gắng thực hiện”, Postecoglou nói thêm. “Đồng thời, tôi nghĩ mọi người đã quá xem nhẹ tầm ảnh hưởng của Harry Kane trong giai đoạn đó. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc. Nếu tôi có Harry trong 2 năm cuối, năm đầu tiên chúng tôi chỉ đứng thứ 5, tôi tin chắc chúng tôi đã có thể giành được suất dự Champions League. Khi cậu ấy ra đi, bạn không thể lấp đầy khoảng trống đó. Điều đó là không thể”.

“Nhưng sai lầm bắt đầu từ khi Mauricio ra đi”, Postecoglou nói tiếp. “Anh ấy chơi theo một cách nhất định và phù hợp với DNA của đội. Ý tôi muốn nói là, thật khó hiểu khi họ đang cố gắng xây dựng điều gì? Họ là ai? Tất cả các CLB đều độc đáo, đều khác biệt, nhưng khi bạn bước vào Tottenham, điều bạn thấy ở khắp mọi nơi là ‘dám làm là làm được’. Tinh thần đó hiện diện ở khắp mọi nơi. Thế nhưng hành động của họ lại gần như trái ngược hoàn toàn với điều đó. Tôi nghĩ điều họ không nhận ra là, để thực sự chiến thắng, bạn phải chấp nhận rủi ro. Đó chính là bản chất của CLB”.

LINH SƠN