Pogba lại chấn thương, Monaco kêu gọi sự kiên nhẫn

Ít lâu trước khi Paul Pogba đánh dấu màn ra mắt AS Monaco, anh dính chấn thương đáng tiếc và ngày trở lại sân cỏ của cầu thủ kỳ cựu này lại bị hoãn.

Pogba tiếp tục vắng mặt vì chấn thương. Ảnh: Getty Images

Tối thứ tư vừa qua, HLV trưởng AS Monaco Sebastien Pocognoli cho biết Paul Pogba có thể được điền tên vào đội hình ra sân trong trận đấu với Paris FC ở vòng 11 Ligue 1 2025/26, chấm dứt hơn hai năm vắng bóng của anh. Trận đấu gần nhất của Pogba đã từ tháng 9 năm 2023, khi anh còn khoác áo Juventus, trước khi bị cấm thi đấu vì doping.

Kể từ khi ký hợp đồng hai năm với Monaco vào cuối tháng 6, Pogba đã trải qua chương trình tập luyện ba tháng để lấy lại thể lực hoàn toàn và đạt trạng thái có thể thi đấu bóng đá đỉnh cao. Người ta từng nghĩ rằng cầu thủ người Pháp sẽ trở lại thi đấu ở trận Angers từ đầu tháng này, tuy nhiên, một chấn thương nhẹ đã khiến ngày trở lại bị trì hoãn.

Và đến hiện tại, một sự chậm trễ khác tiếp tục xảy ra khi HLV Pocognoli tiết lộ rằng cựu tiền vệ của Manchester United và Juventus đã bị chấn thương mắt cá chân trong buổi tập hôm thứ Năm: "Chúng tôi đang chờ xác nhận về mức độ nghiêm trọng của chấn thương."

Chiến lược gia người Bỉ nói thêm rằng "hy vọng" Pogba sẽ chỉ phải nghỉ thi đấu thêm hai tuần nữa. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không kịp bình phục cho trận gặp Paris FC như đã kỳ vọng, và khả năng ra sân trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 cũng khó xảy ra:

"Ý tưởng của chúng tôi là cậu ấy có thể trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế (cho trận đấu với Stade Rennes vào ngày 22 tháng 11). Đó là kế hoạch mà chúng tôi đang theo đuổi. Tất cả chúng tôi đều thất vọng khi không thể chứng kiến Paul trở lại sân cỏ. Nhưng chúng tôi hiểu cậu ấy và đang dành cho cậu ấy sự kiên nhẫn, điều mà tôi kêu gọi từ tất cả khán giả ủng hộ sẽ đồng hành cùng Paul."

Tin liên quan Monaco cập nhật về sự trở lại của Pogba

QUANG ANH