Monaco cập nhật về sự trở lại của Pogba

Paul Pogba tiến gần sự trở lại khi lần đầu tiên đủ khả năng tập chiến thuật tại Monaco. Ảnh: L'Équipe

Đã hơn hai năm trôi qua kể từ khi Paul Pogba bị cấm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp vì án phạt sử dụng chất cấm. Ngôi sao bóng đá kỳ cựu người Pháp gia nhập AS Monaco vào cuối tháng 6. Thời điểm ký hợp đồng hai năm với đội bóng xứ Công quốc, một chương trình tập luyện ba tháng đã được vạch ra để xây dựng lại nền tảng thể lực và khả năng thi đấu bóng đá đỉnh cao cho cựu cầu thủ Man.United.

Điều đó có nghĩa là ngày trở lại của Pogba sẽ vào khoảng vài tuần tiếp theo. Và cho đến đầu tháng này, HLV trưởng Monaco Adi Hutter đã đưa ra một thông tin cụ thể hơn, khi nói rằng dự kiến ​​Pogba sẽ trở lại sau kỳ nghỉ quốc tế diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng mười.

Từng bước đi trong hành trình trở lại của Paul Pogba thu hút sự quan tâm từ giới mộ điệu bóng đá Pháp. Và trong buổi tập sáng hôm qua, anh đã tiến thêm một bước trên tiến trình hồi phục. Adi Hutter phát biểu về Pogba như sau: “Với Paul, chúng tôi đang gia tăng cường độ luyện tập nhưng rất chậm rãi, song song điều trị cho Paul những vấn đề thể chất từ trước đến nay. Anh ấy cần ba tháng, và chúng tôi đang ngày càng tiến gần hơn đến mục tiêu.”

Pogba đã có thể lần đầu tiên tham gia một trận đấu tập đối kháng sau quãng dài chỉ tập hồi phục thể lực tại Monaco. Theo beIN SPORTS và L'Équipe ghi nhận, Pogba đóng vai trò cầu thủ trung lập khi Monaco đá đối kháng 7 đấu 7, tức vai trò hỗ trợ kiểm soát bóng cho cả đôi bên. Những tố chất thiên bẩm từ Pogba đã xuất hiện như khả năng giữ bóng lẫn chuyền bóng ở đẳng cấp cao. Dù vậy, Pogba vẫn chưa hoàn thành một buổi tập đầy đủ sau khi được cho nghỉ sớm hơn các đồng đội. Nhưng đây là tín hiệu tiến triển đáng kể sau quãng dài chỉ hồi phục vật lý trị liệu và thể lực đơn thuần. Về chuyên môn, Monaco dù khẳng định sẽ kiên nhẫn với Pogba như là với Ansu Fati, song họ cũng thiếu hụt tiền vệ vào lúc này khi đội trưởng Denis Zakaria dính chấn thương phải nghỉ hết năm. Paul Pogba đủ điều kiện thi đấu sẽ là tín hiệu cấp thiết mà Monaco khao khát, chưa cần bàn đến chất lượng chuyên môn hay thậm chí là lấy lại đẳng cấp thi đấu hàng đầu thế giới như đã từng tại Man.United và Juventus.

QUANG ANH