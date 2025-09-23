Monaco tiết lộ công thức 'hồi sinh' Ansu Fati và Paul Pogba

Với AS Monaco, sự kiên nhẫn là yếu tố quan trọng để giúp Ansu Fati và Paul Pogba - những cầu thủ mẫn cảm chấn thương và đã lâu không thi đấu đỉnh cao, có thể trở lại phong độ tốt nhất.

Ansu Fati và Paul Pogba. Ảnh: Getty Images

2 năm là tổng quãng thời gian mà Ansu Fati đã bỏ lỡ sân cỏ vì những chấn thương xuyên suốt sự nghiệp non trẻ của mình kể từ năm 2019. Cũng trong 2 năm, Paul Pogba từ một tiền vệ hàng đầu thế giới đã bị cách ly khỏi đời sống bóng đá đỉnh cao vì án phạt doping. Giờ đây cùng những ngổn ngang như nhau, hai cầu thủ này tụ họp tại AS Monaco để làm lại sự nghiệp.

Với Monaco, chìa khóa cho việc tái kích hoạt phong độ đỉnh cao của Fati và Pogba chính là sự kiên nhẫn. HLV trưởng Adi Hutter nói hồi đầu mùa giải rằng: "Trong ba năm qua, Ansu Fati luôn bị chấn thương vào đầu mùa giải, vì vậy chúng tôi muốn cậu ấy đạt được phong độ tốt nhất. Chúng tôi đang bảo vệ cậu ấy lâu hơn so với những cầu thủ khác."

Điều này có nghĩa là Fati đã cùng với Paul Pogba tuân theo một chương trình cụ thể, được thiết kế để giúp họ lấy lại thể lực sung mãn và thích nghi một cách phù hợp với lịch thi đấu đỉnh cao mà không vội vàng. Với Ansu Fati, cựu thần đồng Barcelona chỉ xuất phát từ ghế dự bị khi Monaco thua Club Brugge và thắng Metz, những trận cầu mà Fati đã ghi bàn.

Đây giống như một sự tái sinh đối với Fati sau nhiều năm vật lộn với chấn thương, nhưng cựu cầu thủ Barca không nhìn nhận theo cách đó: "Khởi đầu một sự nghiệp mới ư? Tôi không nghĩ vậy. Cuối cùng, mỗi trận đấu đều là cơ hội để tôi thể hiện thứ bóng đá mà tôi có thể mang lại. Bạn phải sống trọn từng khoảnh khắc, và quá khứ không quan trọng." - Fati chia sẻ trong phần bình luận sau trận thắng Metz

Tiền đạo người Tây Ban Nha liên tục khẳng định anh "hạnh phúc" tại Monaco. Điều đó đã được thể hiện rõ trong những trận đấu mở màn. Đây là một sự trở lại đầy ấn tượng, nhưng chỉ thời gian mới trả lời được liệu đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời, hay Monaco đã tìm ra công thức để "hồi sinh" một trong những tài năng trẻ triển vọng và đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới. Trong phòng thay đồ sân Louis II sau chiến thắng Metz, Ansu Fati ăn mừng đầy quý mến với đàn anh Paul Pogba. Cầu thủ kỳ cựu người Pháp đã nói rằng: "Tôi biết ngay cậu sẽ lập cú đúp mà!"

Nét tích cực từ Ansu Fati cũng là điều mà Paul Pogba mong muốn nhất lúc này. Khi anh chưa thể đá trận ra mắt cho Monaco kể từ khi gia nhập đội bóng. Với lộ trình lâu hơn Ansu Fati, Pogba dự kiến phải đến tháng sau mới đủ điều kiện thi đấu. Những phấn khởi nơi Ansu Fati khiến khán giả Monaco lẫn đại chúng không khỏi mong chờ việc trông thấy Paul Pogba tỏa sáng một lần nữa tại xứ Công quốc, như cách anh cùng đội tuyển Pháp bước lên đỉnh thế giới vào năm 2018.

QUANG ANH