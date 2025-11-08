Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú gặp mặt, động viên thầy trò HLV Mai Đức Chung trước thềm SEA Games 33

Trước khi đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú đã thăm và động viên tinh thần toàn đội sau buổi tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản trước thềm SEA Games 33.

Phó Chủ tịch Trần Anh Tú chia sẻ ông vừa tham dự lễ xuất quân của CLB nữ TPHCM chuẩn bị cho Giải CLB nữ châu Á 2025-2026 và mong muốn được gặp gỡ toàn đội trước chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Dự kiến, đội tuyển sẽ tham dự lễ xuất quân ngày 1-12 tại TPHCM, trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự SEA Games 33.

Ông Trần Anh Tú nhấn mạnh: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang sở hữu thành tích rất đáng tự hào 8 lần vô địch SEA Games, trong đó có 4 lần liên tiếp. Điều quan trọng nhất với các cầu thủ lúc này là tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, còn mọi vấn đề khác đã có Ban huấn luyện và VFF chuẩn bị”.

“Bóng đá nữ đã mang lại rất nhiều vinh quang cho bóng đá Việt Nam. Tôi tin rằng các bạn sẽ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình tại SEA Games tới. Khi có thành tích, phần thưởng xứng đáng chắc chắn sẽ đến. Điều quan trọng nhất là toàn đội hãy thi đấu với tinh thần Việt Nam, quyết tâm và khát vọng chiến thắng,” Phó Chủ tịch Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Ông Trần Anh Tú chia sẽ cùng toàn đội sau buổi tập chiều 7-11

Thay mặt VFF, Phó Chủ tịch Trần Anh Tú chúc đội tuyển có chuyến tập huấn tại Nhật Bản thành công, chuẩn bị thật tốt về thể lực, chuyên môn và tinh thần trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 33.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ quen thuộc là Myanmar, Malaysia và Philippines. Các cô gái kim cương sẽ bắt đầu hành trình của mình bằng trận gặp Malaysia vào ngày 5-12. Tiếp đó, đội sẽ có cuộc đối đầu đầy duyên nợ với Philippines vào ngày 8-12, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận gặp Myanmar ngày 11-12.

Các trận đấu này đều diễn ra tại sân Chonburi. Hai đội đứng đầu bảng B sẽ giành quyền vào bán kết (ngày 14-12). Trận chung kết và tranh huy chương đồng được ấn định vào ngày 17-12 tại sân Chonburi.

CAO TƯỜNG