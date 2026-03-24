“Phiên bản mới” của đội tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Malaysia đã bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi và tấm vé dự Asian Cup 2027 đã nằm trong tay đội tuyển Việt Nam, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn không thay đổi danh sách triệu tập lên tuyển quốc gia. Đây chính là dấu ấn lớn nhất trong "phiên bản mới" của đội tuyển, nơi mọi cầu thủ, dù kỳ cựu hay trẻ, đều phải chứng minh giá trị qua hiệu suất thực tế trên sân.

HLV Kim Sang-sik luôn đề cao nguyên tắc "lấy phong độ làm thước đo". Ông không ngần ngại loại những cái tên từng là trụ cột nếu họ sa sút, điển hình là trường hợp Tiến Linh - chân sút nội số một của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua, bị gạch tên sau chuỗi 12 trận gần nhất và trong 11 trận V-League liên tiếp không ghi bàn cho đội tuyển. Ngay cả với lứa U23, ông cũng chỉ triệu tập những cái tên duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB sau vòng chung kết U23 châu Á, như: Khuất Văn Khang, Trần Trung Kiên hay Nhật Minh.

Sự có mặt của Đỗ Hoàng Hên cùng Nguyễn Xuân Son và các cầu thủ nhập tịch khác mở ra một chương mới về chiến thuật. Hoàng Hên với phong độ bùng nổ tại Hà Nội FC được ví như "quân bài đa năng" có thể chơi tiền vệ trung tâm, tiền đạo lệch trái hoặc trung phong. HLV Kim Sang-sik sẽ tìm cách tái hợp Hoàng Hên với Nguyễn Xuân Son - bộ đôi từng ăn ý tại Nam Định. Sự bổ sung này giúp đội tuyển làm mới hoàn toàn hàng tấn công, linh hoạt hơn trong sơ đồ và quan trọng nhất là thay đổi cách tiếp cận trận đấu, hướng đến một lối chơi tấn công biến hóa và giàu tính đột biến hơn.

HLV Kim Sang-sik từng làm mới đội tuyển U23 với lối đá kiểm soát bóng và ép sân đối phương. Chuyển từ phong cách phòng ngự - phản công sang cách tiếp cận chủ động hơn, kể cả khi đá với các đối thủ mạnh. Những cầu thủ nhập tịch trên hàng công sẽ cho phép nhà cầm quân người Hàn Quốc áp dụng phong cách ấy tại đội tuyển quốc gia. "Phiên bản mới" sẽ có cơ hội chứng minh trong trận gặp Malaysia vào ngày 31-3. Dù được xử thắng trận lượt đi, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tìm cách có chiến thắng trọn vẹn trên sân cỏ ở lượt về tại Thiên Trường. Đội tuyển Việt Nam cần khẳng định tấm vé đến Asian Cup xứng đáng với thực lực, không phải nhờ các quyết định hành chính.

Với lứa U23 vừa thành công ở châu Á cùng lớp cựu binh đang tỏa sáng tại V-League và nay có thêm cầu thủ nhập tịch, rõ ràng HLV Kim Sang-sik đang ở thời điểm vàng để tạo dựng một đội tuyển có đẳng cấp cao nhất.

YẾN PHƯƠNG