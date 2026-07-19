Pháp vs Anh 4-6: Kịch tính 10 bàn, Mbappe ghi cú đúp, Saka lập hattrick, Bellingham giúp HLV Tuchel giành HCĐ, HLV Didier Deschamps cay đắng

⚽ Phút thứ 3, đội trưởng Declan Rice cướp bóng từ giữa sân, anh dốc bong tốc độ vào vòng cấm và tung cú sút chân phải hạ thủ môn Maignan. Tuyển Anh sớm vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 18 từ pha phạt góc, Rice treo bóng vào, Konsa bật cao đánh đầu đưa bóng đập cột xa đi vào lưới. Thầy trò HLV Thomas Tuchel nhân đôi tỷ số thành 2-0:

⚽ Phút 37, lần này là pha phối hợp nhịp nhàng của Saka và Rashford. Cướp được bóng, Rashford đi bóng sát biên và kiến tạo cho Saka tung cú sút dễ dàng nâng cách biệt lên tỷ số 3-0:

⚽ Phút 45+1, Eze vượt qua hậu vệ Zaire-Emery và kiến tạo, Saka tung cú sút chạm chân Theo Hernandez, bóng đi vào góc xa khiến thủ môn Maignan lần thứ 4 phải vào lưới nhặt bóng:

⚽ Phút 48, ngôi sao Real Madrid có pha làm bàn. Mbappe nhận bóng từ Olise và dứt điểm chéo góc hạ Henderson, qua đó rút ngắn tỷ số 1-4 cho tuyển Pháp:

⚽ Phút 54, sai lầm hàng thủ Anh không tập trung. Tiền vệ Dayot Upamecano cướp được bóng, lập tức chọc khe cho đồng đội và Barcola chớp thời cơ tung cú sút hạ gục thủ môn Henderson. Tỷ số bây giờ là 2-4:

⚽ Phút 66, tuyển Pháp phản công cánh phải. Dembele đột phá cánh phải và chuyền vào trong. Olise và Mbappe bật tường nhịp nhàng và Mbappe dứt điểm bằng cú sút chân trái hạ thủ môn Henderson. Cú đúp bàn thắng của Mbappe giúp tuyển Pháp rút ngắn tỷ số 3-4:

⚽ Phút 87, Saka hoàn thành cú ghi hat-trick của mình trên chấm penalty, lần nữa đưa tuyển Anh vươn lên 5-3:

⚽ Phút 90+6, tiền vệ Dayot Upamecano lần nữa cắt được bóng và chuyền cho Dembele phía cánh phải. Dembele dốc bóng vào vòng cấm và tung cú sút phía góc xa hạ thủ môn Henderson. Tỷ số là 4-5:

⚽ Phút 90+8, ngôi sao Jude Bellingham có pha đột phá cánh trái và vượt qua hậu vệ Lacroix, tung cú sút ấn định chiến thắng 6-4 cho "Tam Sư":

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⚽ Bàn thắng:

Pháp: Mbappe 48', 66', Barcola 54', Dembele 90'+6

Anh: Rice 3', Konsa 18', Saka 37', 45'+1, 87' (pen), Bellingham 90'+8

MINH BẢO (tổng hợp)