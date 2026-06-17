Pháp - Senegal 3-1: Cú đúp và siêu phẩm của Mbappe nhấn chìm Senegal

Pháp đã có màn khởi đầu chiến thắng tại bảng I World Cup 2026, nhưng con đường đến với ba điểm trước Senegal đầy chông gai. Hai phần ba thời gian đầu trận, đây là một bức tranh hỗn độn — đội tuyển được đánh giá là ứng viên số hai của giải đấu chơi như một đội bóng chưa biết mình muốn gì. Phần còn lại là lớp học về sức mạnh của chất lượng cá nhân khi được khai thác đúng cách.

Bảng I | Philadelphia, Pennsylvania Bàn thắng: Mbappe (66, 96), Barcola (82) — Mbaye (95)

Người hâm mộ Pháp đã phải chứng kiến một hiệp đấu đáng quên. Đội bóng của Didier Deschamps tung ra vỏn vẹn 1 cú sút, thấp nhất trong một trận mở màn World Cup kể từ năm 1966 . Trong khi đó, Senegal kiểm soát thế trận với 5 pha dứt điểm, trong đó có cú sút trúng cột dọc của Nicolas Jackson. Ngay cả việc kiểm soát bóng của Pháp cũng không quá vượt trội với chỉ 57%.

Sự kém hiệu quả của bộ tứ tấn công Pháp gồm Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise và Desire Doue được thể hiện qua những con số: 66 lần để mất bóng trong hiệp một . Mbappe chỉ có 14 lần chạm bóng, ít hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Cựu tiền đạo Olivier Giroud nhận xét trên BBC rằng Pháp đã "mềm yếu" và hàng thủ bị lộ ra quá nhiều do vị trí của hai hậu vệ cánh . Họ kết thúc hiệp một với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) vỏn vẹn 0.02 .

Vấn đề nằm ở Dembele. Vai trò số 10 được giao cho tiền đạo PSG — người quen với việc chạy chỗ và dứt điểm hơn là phân phối bóng — tạo ra khoảng chân không giữa các tuyến. Ngược lại, Senegal của Aliou Cissé không đến Philadelphia để phòng thủ. Họ pressing cao, thu hẹp không gian ở trung lộ và tận dụng những khoảng trống sau lưng hậu vệ cánh Pháp.

Điều chỉnh quan trọng nhất của Deschamps trong giờ nghỉ không phải là thay người mà là hoán đổi vai trò: Olise kéo vào trung lộ đóng vai số 10, Dembele dạt ra cánh. Sự thay đổi này giúp hàng công Pháp có thêm khoảng trống và sự kết nối. Ngay đầu hiệp hai, Pháp đã khác hẳn — Doue, Olise và Mbappe di chuyển liên tục, hoán đổi vị trí, tạo ra các đường chuyền trực diện vào trung lộ. Trước khi bàn thắng đến, Pháp đã tung 7 cú sút, 6 trong số đó trúng đích — một con số tương phản hoàn toàn với hiệp một.

Rồi kịch bản được đi đúng hướng. Mbappe ghi bàn từng đường chuyền sắc lẹm của Olise ở phút 66. Đây là bàn thắng thứ 57 của Mbappé trong 99 lần khoác áo đội tuyển, qua đó cân bằng kỷ lục của Olivier Giroud. Đồng thời, đây là bàn thắng thứ 13 của anh tại World Cup, cân bằng thành tích của Lionel Messi. Bàn thắng đó giải tỏa cho Mbappe lẫn đội tuyển Pháp. Gió đổi chiều và Senegal phải dâng cao đội hình để rồi phải nhận các đòn “hồi mã thương”.

Ở phút 82, chỉ mới vào sân thay cho Dembele, chân sút 24 tuổi khoác áo PSG Bradley Barcola ngay lập tức ghi bàn 2-0 ngay trong lần chạm bóng đầu tiên. Một cú chích mũi giày tinh tế đã đem về cho cầu thủ trẻ bàn đầu tiên ở World Cup.

Senegal không chịu khuất phục. Vào phút bù giờ thứ 5 của hiệp hai, một người khác đến từ PSG là cầu thủ vào sân thay người Ibrahim Mbaye (18 tuổi) đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 . Tuy nhiên, niềm vui của Senegal không kéo dài lâu. Chỉ một phút sau, Mbappe đã đáp trả bằng một siêu phẩm, với cú sút từ ngoài 30m sau khi hàng thủ Senegal đã dâng lên quá cao, ấn định chiến thắng 3-1 cho Pháp ngay phút 90+6 . Đây là bàn thứ 58 cho tuyển Pháp và anh chỉ còn kém kỷ lục ghi bàn World Cup của Klose đúng 2 bàn.

Với chiến thắng này, Pháp có 3 điểm đầu tay và thể hiện bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch khi biết cách vượt qua những thời khắc khó khăn. Mbappe, dù im tiếng trong hiệp một, đã chứng tỏ đẳng cấp "sát thủ" của mình, còn Olise và Barcola cho thấy chiều sâu đáng sợ của hàng công Pháp. Senegal dù thua nhưng đã gây ấn tượng mạnh và hứa hẹn sẽ còn gây khó dễ cho các đối thủ ở bảng I.

HỒ VIỆT