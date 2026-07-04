Pháp – Paraguay: Cuộc cách mạng thầm lặng của Deschamps

"Xưởng vẽ" cho nghệ thuật bóng đá của đội tuyển Pháp đang vang lên những giai điệu tấn công mê hoặc lòng người. Dưới sự chỉ huy của Kylian Mbappé và những người đồng đội, "Les Bleus" không chỉ giành vé vào vòng 16 đội với 13 bàn thắng sau 4 trận, mà còn đang thuyết phục giới chuyên môn rằng họ xứng đáng là một trong những đội tấn công xuất sắc nhất từng xuất hiện trong lịch sử World Cup.

Khi sự thực dụng gặp nghệ thuật

Didier Deschamps, nhà cầm quân vốn nổi tiếng với lối chơi thực dụng và đề cao sự an toàn, đã tạo ra một cuộc cách mạng thầm lặng. Ông chỉ đưa ra một chỉ thị duy nhất cho bộ ba tấn công Mbappé, Michael Olise và Dembélé: hãy thể hiện bản thân, hãy làm những gì bản năng mách bảo. Điều đó nghe có vẻ lãng mạn đối với một chiến lược gia khô khan, nhưng Deschamps, với sự thực dụng đặc trưng của mình, hiểu rằng khi bạn sở hữu những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất thế giới, việc trao cho họ sự tự do là lựa chọn hợp lý nhất.

Kết quả là một thứ bóng đá khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh "đội bóng nhàm chán" tại Euro 2024. Sơ đồ 4-2-3-1 với những vai trò được định hình rõ ràng của năm 2018 đã được thay thế bằng sự cơ động và liên kết mềm dẻo. Sự thay đổi này, theo một số người trong nội bộ, có thể xuất phát từ việc đây là giải đấu cuối cùng của Deschamps, và một "kẻ đã chiến thắng" như ông ý thức rằng mình xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Dù vậy, bản chất thận trọng của Deschamps vẫn còn đó. Sự khác biệt nằm ở chỗ sự thận trọng giờ đây được áp dụng cho hàng thủ và khu vực giữa sân, trong khi bộ tứ tấn công phía trên được giải phóng, biến mọi khoảng trống thành cơ hội nguy hiểm. Deschamps đã áp dụng một triết lý từng giúp ông đưa Monaco vào chung kết Champions League 2004: hàng công không cần sự ràng buộc chặt chẽ như hàng thủ.

Nghệ thuật của sự kết nối

Một từ khóa thường được nhắc đến trong giới HLV để mô tả lối chơi này là "relationism" (chủ nghĩa quan hệ), khi các cầu thủ liên kết với nhau bằng sự thấu hiểu tự nhiên thay vì những đường nét chiến thuật cứng nhắc. Điều này khiến các đối thủ gặp khó khăn trong việc chuẩn bị, bởi vì không có một khuôn mẫu cố định nào để nghiên cứu. Bản thân Deschamps đã giải thích ngắn gọn: "Họ nói cùng một thứ ngôn ngữ bóng đá".

Với sự tự do ấy, những cá nhân đặc biệt đã tỏa sáng. Mbappé, dù phải chịu đựng "sự căm ghét dữ dội" ở Real Madrid, đã tìm thấy sự thoải mái ở đội tuyển quốc gia, thể hiện qua việc anh pressing nhiều gấp đôi so với ở câu lạc bộ. Michael Olise, một người vốn "nói tiếng Pháp không phải tiếng mẹ đẻ", lại đang "nói" thứ ngôn ngữ bóng đá bằng những đường chuyền mở ra cả không gian và trận đấu. Dembélé, Doué và Barcola, những người vốn bị gò bó trong "giáo điều xoay vòng" của Luis Enrique tại PSG, cũng được "giải phóng" và thể hiện phong độ cao nhất.

Mỗi người một phong cách, nhưng sự kết nối của họ tạo thành một dàn hợp xướng. Sự tươi mới từ những mùa giải câu lạc bộ ít bị bào mòn hơn, đặc biệt là với các cầu thủ PSG, đã tiếp thêm năng lượng cho lối chơi giàu cảm xúc này.

Thách thức vẫn ở phía trước

Tuy nhiên, mọi sự hoàn hảo đều có cái giá của nó. Sơ đồ với chỉ hai tiền vệ trung tâm có thể bị khai thác bởi những đối thủ có hàng tiền vệ mạnh hơn như Tây Ban Nha. Hàng phòng ngự, dù chơi tốt với sự xuất sắc của Koundé, vẫn có những điểm yếu, đặc biệt là ở các tình huống cố định.

Như Deschamps đã nhắc nhở các phóng viên sau trận thắng Thụy Điển: "Đừng nhìn mọi thứ qua lăng kính màu hồng. Chúng ta không nên quá phấn khích". Chính sự cảnh giác này là một trong những phẩm chất giúp ông thành công. Ông hiểu rằng sự tự do tuyệt đối cho hàng công là con dao hai lưỡi, và chỉ có những kết quả cụ thể mới là thước đo cuối cùng.

Thử thách cực đại cho "kẻ diệt khổng lồ" Cuộc đối đầu tại Philadelphia giữa Paraguay và Pháp được đánh giá là cặp đấu chênh lệch nhất vòng 16 đội World Cup 2026. Trong khi Pháp là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Paraguay tiến vào vòng này sau khi gây sốc bằng chiến thắng trên chấm luân lưu trước đội tuyển Đức. Sức mạnh của "Les Bleus" nằm ở hàng công hủy diệt khi họ ghi ít nhất 3 bàn trong cả 4 trận đấu từ đầu giải. HLV Didier Deschamps cũng đang hướng tới cột mốc lịch sử: trở thành HLV đầu tiên giành 10 chiến thắng tại các vòng knock-out World Cup. Ngược lại, Paraguay sở hữu lối chơi thực dụng nhưng hàng công lại khá mờ nhạt khi không ghi quá một bàn trong 7 trận đấu gần nhất tại World Cup. Mọi hy vọng của họ đổ dồn vào Julio Enciso, cầu thủ dẫn đầu đội hình về cả số bàn thắng, kiến tạo và cơ hội tạo ra. Dù vậy, lịch sử hoàn toàn chống lại đại diện Nam Mỹ: họ chưa bao giờ thắng Pháp trong 5 lần chạm trán trước đây. Thêm vào đó, Pháp đã bất bại trong 11 trận gần nhất gặp các đối thủ Nam Mỹ tại World Cup kể từ năm 1978. Siêu máy tính Opta dự đoán cơ hội thắng của Pháp trong 90 phút lên tới 79,7%, trong khi Paraguay chỉ có vỏn vẹn 6,7% cơ hội tạo nên bất ngờ. Dù Paraguay có tinh thần quật khởi, nhưng khoảng cách trình độ quá lớn khiến tấm vé vào tứ kết khó thoát khỏi tay người Pháp.

LONG KHANG