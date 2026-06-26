Pháp – Na Uy (2g ngày 27-6): Ngày Mbappe đối đầu Haaland

Trận đấu giữa Na Uy và Pháp trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng bảng I World Cup 2026 không chỉ là cuộc chiến quyết định ngôi đầu bảng mà còn là sân khấu cho màn so tài đỉnh cao giữa hai chân sút hàng đầu thế giới: Kylian Mbappe và Erling Haaland. Cả hai đội đều đã chắc chắn giành vé vào vòng 32 đội sau khi thắng Senegal và Iraq, nhưng vị trí nhất bảng sẽ mang lại lợi thế lớn về lịch thi đấu và đối thủ ở vòng knock-out.

Pháp hiện đang dẫn đầu bảng với 6 điểm và hiệu số +5, chỉ cần một kết quả hòa là đủ để đảm bảo ngôi đầu. Trong khi đó, Na Uy xếp thứ hai với hiệu số kém hơn. Theo phân tích từ Opta, Pháp được đánh giá cao hơn với xác suất thắng lên đến 59,4%, Na Uy chỉ khoảng 20%, và khả năng hòa là 20,6%. Dù vậy, bóng đá luôn đầy bất ngờ, đặc biệt khi Na Uy đang chơi với tinh thần hứng khởi sau những chiến thắng ấn tượng.

Hai phong cách tấn công đối lập

Kylian Mbappé và Erling Haaland hiện là trung tâm của cuộc đua Chiếc giày Vàng. Mbappe đã có 16 bàn thắng sau 16 trận tại các kỳ World Cup, một con số khủng khiếp khiến anh có biệt danh “Mr World Cup” . Phong cách của Mbappé là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ bùng nổ, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng bứt phá ở hành lang cánh trái. Anh thường tạo ra những pha solo khiến hàng thủ đối phương phải khiếp sợ.

Ngược lại, Erling Haaland đại diện cho sức mạnh thể chất và bản năng sát thủ. Ngôi sao của Manchester City đã ghi cú đúp vào lưới Senegal, nâng tổng số bàn thắng cho đội tuyển Na Uy lên 59 bàn sau 52 trận – một hiệu suất đáng kinh ngạc. Haaland có khả năng di chuyển thông minh trong vòng cấm, dứt điểm đa dạng bằng cả hai chân lẫn đầu, và đặc biệt nguy hiểm với những pha không chiến. Tại World Cup 2026, anh đang hướng tới việc trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử ghi ít nhất hai bàn ở mỗi trận đầu tiên (sau Guillermo Stabile và Sandor Kocsis).

Hai siêu sao này chưa từng chạm trán ở cấp đội tuyển, khiến cuộc đối đầu lần này càng thêm phần kịch tính.

Đội hình và chiến thuật

Pháp bước vào trận đấu mà không có HLV trưởng Didier Deschamps do ông phải về nước lo tang mẹ. Trợ lý Guy Stéphan sẽ tạm quyền chỉ đạo. Dù vậy, “Les Bleus” vẫn sở hữu chiều sâu đội hình khủng khiếp. Hàng thủ với sự kết hợp của Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano và Théo Hernández tạo nên bức tường vững chắc. Hàng tiền vệ N’Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot mang lại sự cân bằng giữa pressing và kiểm soát nhịp độ. Trên hàng công, Mbappé nhận được sự hỗ trợ từ Ousmane Dembélé và Bradley Barcola – những cầu thủ có tốc độ và sáng tạo cao.

Về phía Na Uy, HLV Ståle Solbakken có thể xoay tua đội hình do lịch thi đấu dày đặc và một số cầu thủ bị kiệt sức. Julian Ryerson có thể vắng mặt vì chấn thương đùi, nhường chỗ cho Marcus Pedersen. Martin Ødegaard vẫn là “bộ não” của đội, kết nối với Antonio Nusa và Alexander Sørloth để hỗ trợ Haaland. Na Uy chơi với lối pressing cao, tận dụng tối đa các tình huống phản công nhanh. Họ đã ghi nhiều bàn hơn Pháp ở vòng bảng nhưng cũng thủng lưới nhiều hơn, lộ rõ điểm yếu phòng ngự.

Lịch sử đối đầu và bối cảnh

Hai đội đã gặp nhau 15 lần trong lịch sử, Pháp thắng 7, Na Uy thắng 4, hòa 4. Lần gần nhất là năm 2014, Pháp thắng 4-0 trong trận giao hữu. Đây là lần đầu tiên họ chạm trán tại World Cup. Na Uy chưa từng thắng một đội châu Âu nào tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, trong khi Pháp đang có chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp trước các đối thủ châu Âu.

Chiến thắng sẽ giúp đội nhất bảng gặp đối thủ xếp thứ ba từ một bảng khác – thuận lợi hơn nhiều so với việc gặp đội nhì bảng E (có thể là Bờ Biển Ngà). Pháp từng vô địch World Cup 1998 khi thắng hết cả ba trận vòng bảng. Na Uy thì đang viết lại lịch sử khi đã thắng nhiều trận bằng tổng số các kỳ World Cup trước cộng lại.

Dự báo thời tiết có thể có bão, giống như trận trước của Pháp, sẽ ảnh hưởng đến nhịp độ thi đấu. Cả hai đội đều có động lực riêng: Pháp muốn duy trì chuỗi bất bại và hướng tới ngôi vô địch, Na Uy muốn chứng minh họ không chỉ là “ngựa ô” mà là ứng cử viên thực thụ.

Cuối cùng, đây là trận đấu phản ánh sự khác biệt giữa hai nền bóng đá. Pháp đại diện cho chiều sâu và kinh nghiệm, Na Uy mang đến sức trẻ và sự bất ngờ. Đây không chỉ là trận cầu quyết định bảng I mà còn là chương mới trong câu chuyện huyền thoại của hai siêu sao hàng đầu thế giới.

HỒ VIỆT