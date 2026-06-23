Pháp - Iraq 3-0: Cơn bão Mbappe trong cơn giông Philadelphia và trận đấu bị hoãn 2 giờ

Philadelphia, 17 giờ 49 phút ngày 22-6. Bầu trời trên sân Lincoln Financial Field tối sầm đột ngột. Sấm chớp xuất hiện trong bán kính 13 km. Sau hiệp một, trận đấu phải hoãn lại 1 giờ đồng hồ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu năm nay, một trận đấu phải tạm hoãn vì thời tiết. Pháp đang dẫn Iraq 1-0 qua bàn thắng phút 14 của Kylian Mbappe — trận ra mắt thứ 100 của anh trong màu áo Les Bleus.

Hai tiếng đồng hồ. Đó là khoảng thời gian Philadelphia buộc World Cup phải chờ. Quy trình an toàn mà FIFA áp dụng: Nếu sét đánh trong phạm vi 13 km quanh sân vận động ngoài trời, trận đấu phải dừng tối thiểu 30 phút. Nếu sét tiếp tục xuất hiện trong vùng đó, đồng hồ đếm lại từ đầu. Chuỗi phản ứng đó kéo dài hơn hai tiếng — thời gian đủ dài để làm nguội một trận đấu, đủ dài để thử nghiệm độ tập trung của các cầu thủ, và đủ dài để nhắc nhở rằng dù FIFA đã chuẩn bị mọi thứ cho một kỳ World Cup 48 đội trải dài trên ba quốc gia, họ không thể kiểm soát bầu trời.

Mùa hè ở Philadelphia có thể đột ngột và tàn nhẫn — những cơn dông đến nhanh, đi nhanh, nhưng không bao giờ đúng lúc. Trong hai tiếng chờ đợi, hàng chục nghìn khán giả đứng trong các hành lang, chia nhau những tấm áo mưa, ăn vặt và xem lại bàn thắng của Mbappe qua điện thoại. Không vấn đề gì cả.

Mbappe và trận 100 không thể bình thường

Trước khi bầu trời sụp xuống, Mbappé đã làm điều anh làm tốt nhất. Phút 14, anh nhận bóng ở cạnh trái vòng cấm, đổi hướng và dứt điểm bằng chân trái. Bóng bay vào góc lưới Ahmed Basil không thể cứu. Đây là bàn thắng World Cup thứ 15 của anh — vượt qua Ronaldo, chỉ còn sau Messi và Miroslav Klose.

Đây cũng là trận ra mắt thứ 100 của Mbappé trong màu áo Pháp — cột mốc mà chỉ 22 cầu thủ Pháp từng chạm tới. Anh đạt mốc đó ở tuổi 27, trên sân World Cup, trong một trận đấu bị gián đoạn hai tiếng bởi dông bão. Không có lễ kỷ niệm nào. Chỉ có tiếng còi trọng tài và bầu trời mở ra.

Khi hiệp hai tiếp tục sau hai tiếng chờ đợi, Pháp bước ra như thể không có gì xảy ra. Đó là dấu hiệu của một đội bóng đang ở trạng thái tốt — không bị gián đoạn bởi thời tiết, không bị ảnh hưởng bởi nhịp điệu bị phá vỡ. Mbappe ghi bàn thứ hai. Với cú đúp này, Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng của mình tại World Cup lên 16, san bằng kỷ lục của huyền thoại Miroslav Klose . Anh cũng vượt qua Ronaldo Nazario (15 bàn) và chỉ còn kém Lionel Messi (18 bàn) trong cuộc đua trở thành vua phá lưới mọi thời đại của giải đấu.

Không chỉ có Mbappe, Ousmane Dembele cũng có màn trình diễn ấn tượng. Anh ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại các giải đấu lớn ở phút 66, sau đường chuyền của Olise . Pha bóng này đến từ một tình huống phối hợp đẹp mắt, cho thấy sự kết nối giữa các ngôi sao trên hàng công. HLV Didier Deschamps đã có những điều chỉnh hợp lý, rút Dembele và Olise ra sớm để giữ sức cho trận đấu quan trọng với Na Uy, trong khi để Mbappe tiếp tục thi đấu đến phút bù giờ. Kết quả cuối cùng là 3-0, một chiến thắng thuyết phục, giúp Pháp có 6 điểm và chính thức giành vé đi tiếp,

Iraq và hành trình chưa kết thúc

Aymen Hussein — người bị giữ nhiều tiếng tại sân bay Chicago khi đến Mỹ, rồi ghi bàn vào lưới Na Uy trận trước — phải rời sân ngay trong hiệp một vì chấn thương, trước cả khi bầu trời tối lại. Đó là khoảnh khắc bi kịch thầm lặng trong một trận đấu đầy những sự kiện.

Iraq đã thua cả 2 trận — nhưng cách họ thua nói lên nhiều hơn tỷ số. Trước Na Uy, họ ghi bàn và tạo ra 11 cú sút. Trước Pháp, họ có những pha phối hợp sắc sảo, không bị áp đảo hoàn toàn cho đến khi bàn thua thứ hai và thứ ba khóa lại trận đấu. Đây là đội bóng lần đầu dự World Cup sau 40 năm — và họ đã chiến đấu theo cách đúng đắn nhất có thể.

Iraq chưa bị loại chính thức về mặt toán học. Nhưng họ cần thắng Na Uy ở lượt cuối — một nhiệm vụ gần như không thể. Trận đấu còn lại sẽ không thay đổi hành trình của họ, nhưng có thể thay đổi thứ họ mang về nhà: thêm một trải nghiệm, thêm một bài học, thêm một thế hệ cầu thủ đã biết bóng đá đỉnh cao trông như thế nào từ bên trong.

LONG KHANG