Pháp giải bài toán Ousmane Dembele

Trước World Cup, một câu hỏi lớn được đặt ra với HLV Didier Deschamps: Làm thế nào để vận hành một hàng công nhiều tài năng đến mức "chật chội"? Với Kylian Mbappe, Ousmane Dembele (Quả bóng Vàng châu Âu), Michael Olise và Doue, nhà cầm quân người Pháp đã thử nghiệm một "bộ tứ" tấn công đầy tham vọng. Hiệp một trước Senegal cho thấy sự bế tắc, nhưng chiến thắng 3-1 cuối cùng đã chỉ ra lời giải: Olise là chìa khóa, còn Dembele cần... dịch chuyển.

Hiệp một: Khi bốn ngôi sao không tạo ra ánh sáng

Có một câu hỏi mà Didier Deschamps chưa trả lời công khai, nhưng 45 phút đầu trận Pháp – Senegal đã đặt ra rất rõ: Ousmane Dembele ở đâu trong sơ đồ của Les Bleus tại World Cup này?

Câu hỏi đó không phải về tài năng. Nhưng sân MetLife ở New Jersey không phải Parc des Princes. Và đội tuyển Pháp không phải PSG.

Trong 45 phút đầu, Pháp chỉ chạm bóng đúng ba lần trong vòng cấm địa của Senegal. Duy nhất một cú sút — giá trị bàn thắng dự kiến xG vỏn vẹn 0,02. Con số thấp nhất của họ tại vòng bảng World Cup kể từ năm 1966. Mbappe 14 lần chạm bóng, không có cú sút nào. Dembele di chuyển nhiều, mang bóng tiến lên khá tốt — nhưng những đường chuyền cuối cùng không đến. Sáu lần tạt bóng của Pháp trong hiệp một: không lần nào thành công. Cựu tiền đạo Olivier Giroud nhận xét thẳng thắn lúc nghỉ giữa hiệp trên BBC: "Pháp đang chơi cẩu thả. Hai hậu vệ cánh dâng quá cao và bị khai thác".

Vấn đề sâu hơn nằm ở cấu trúc. Khi Dembele đóng vai số 10 — một vị trí đòi hỏi khả năng phân phối bóng liên tục dưới sức ép — anh không thoải mái. Anh là người chạy chỗ, người dứt điểm, người xé phòng ngự bằng tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Đặt anh vào vai trò kết nối trung lộ là đặt sai người vào sai chỗ.

Deschamps thay đổi — và Olise bước ra ánh sáng

Deschamps không thay người trong giờ nghỉ. Ông thay vị trí: Olise vào trung lộ, Dembele dạt ra cánh. Một điều chỉnh không tốn một xu, không cần sự đồng ý của ai — nhưng thay đổi hoàn toàn bộ mặt trận đấu.

Trong hiệp hai, Olise thực hiện 27 đường chuyền ở phần ba sân đối phương — nhiều hơn 12 lần so với bất kỳ đồng đội nào. Tỷ lệ chuyền thành công: 92,6%. Anh tạo ra bốn cơ hội — gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân. Tổng xA (kiến tạo dự kiến) của anh đạt 0,95 — chỉ đứng sau Pedri của Tây Ban Nha trong toàn bộ giải đấu tính đến lúc đó.

Bàn thắng mở tỷ số của Mbappe đến từ một đường chuyền xuyên tuyến duy nhất của Olise — bổ qua trung tâm hàng thủ Senegal, đặt bóng vào đúng chỗ Mbappe xuất hiện. Một đường chuyền. Một bàn thắng. Và cả trận đấu thay đổi. Trước khi Olise chuyển vào trung lộ, Mbappe không có cú sút trúng đích nào trong hiệp một. Sau khi Olise đổi vị trí, anh có bốn cú sút với tổng xG 0,76 trong hiệp hai. Đó là con số định lượng cho một quyết định chiến thuật.

Cú dứt điểm quyết đoán của "số 10" đã mở tỷ số và giải tỏa áp lực cho cả đội. Sau trận, Thierry Henry đã dành lời khen có cánh cho Olise: “Kylian sẽ luôn là cầu thủ xuất sắc nhất của chúng tôi. Nhưng Michael Olise đang trở thành cầu thủ quan trọng nhất” .

Dembele và lời nguyền Quả bóng vàng

Sự thăng hoa của Olise cũng đồng nghĩa với việc Dembele mờ nhạt hơn. Nhà vô địch Champions League cùng PSG và chủ nhân Quả bóng Vàng đã hy sinh vị trí sở trường để nhường chỗ cho Olise, và phong độ của anh là một dấu hỏi cho Deschamps trong những trận đấu tới. Nhưng câu chuyện còn là về một lời nguyền lịch sử đang treo lơ lửng.

Từ khi Quả bóng vàng ra đời năm 1956 đến nay, chưa một lần nào người đoạt giải đó vô địch World Cup ngay sau đó. Eusebio, Platini, Cruyff, Ronaldo, Messi — tất cả đều dừng lại. Dembele có cơ hội phá lời nguyền. Nhưng trận đấu trước Senegal cho thấy: anh chưa tìm được chính mình trong bộ máy của Deschamps.

"Trên sân bóng, Olise đơn giản là vượt trội hơn Dembele. Quá thụ động, ngôi sao PSG không thể tái hiện phong độ CLB của mình", phân tích của Flashscore nhận xét thẳng thắn. Điều đó không có nghĩa Dembele đã hết giá trị với Pháp. Nó có nghĩa Deschamps chưa tìm ra cách tận dụng đúng nhất Quả bóng vàng của mình trong một hệ thống đã có quá nhiều người cần bóng. Đó là bài toán xa xỉ nhất của bóng đá hiện đại: có quá nhiều tài năng để sắp xếp.

Trận tiếp theo, Pháp gặp Iraq và HLV Deschamps sẽ phải trả lời câu hỏi đó một lần nữa — không phải trước báo chí, mà bằng đội hình xuất phát.

HỒ VIỆT