Phản ứng của Gavi sau ca phẫu thuật đầu gối thành công

Tiền vệ ngôi sao của Barcelona, ​​Gavi đã đăng một tin nhắn lạc quan gửi đến người hâm mộ từ giường bệnh, xung quanh là các đồng đội, sau khi phẫu thuật điều trị chấn thương sụn chêm ở đầu gối phải.

Gavi đã đăng một bức ảnh lên Instagram, chụp anh đang giơ ngón tay cái lên cùng các đồng đội Lamine Yamal, Ronald Araujo và Pedri đứng cạnh giường bệnh. “Những ai biết tôi đều biết rằng tôi sẽ trở lại nhiều lần nếu cần để bảo vệ Barca và các đồng đội của mình cho đến cùng”, bài đăng viết. Ngôi sao 21 tuổi còn trích dẫn thêm: “Một nhà vô địch thực sự không chỉ được tôi luyện trong những khoảnh khắc thành công, mà là trong những khoảnh khắc anh ta đứng dậy sau khi vấp ngã. Cảm ơn tất cả mọi người vì những lời động viên và sự yêu thương!”.

Barca trước đó cho biết quyết định thực hiện phẫu thuật này được đưa ra sau khi Gavi trải qua “các bài kiểm tra thể thao chuyên sâu” sau một liệu trình điều trị bảo tồn. Ngôi sao người Tây Ban Nha - chỉ chơi 2 trận cho Barca mùa này, đều diễn ra vào tháng 8 - đã trải qua ca phẫu thuật nội soi vào thứ Ba, và Barca cho biết thời gian hồi phục của anh sẽ là 4 đến 5 tháng. Với mốc thời gian này, có nghĩa là Gavi sẽ không trở lại cho đến những tháng cuối cùng của mùa giải, và ngay trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico

Cầu thủ 21 tuổi này trước đó đã phải ngồi ngoài 11 tháng sau khi bị rách dây chằng chéo trước khi thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 11-2023. Chấn thương này đã khiến anh bỏ lỡ Euro 2024, kỳ giải mà Tây Ban Nha đã đăng quang.

Dù thiếu vắng Gavi, Barca vẫn bất bại tại La Liga khi giành 13 điểm sau 5 trận, đang kém 5 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid. Tuy nhiên, họ có thể thu hẹp cách biệt còn 2 điểm nếu giành chiến thắng trên sân của Real Oviedo vào thứ Năm.

THANH TUẤN