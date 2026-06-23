Pha đá phạt đền hỏng thúc đẩy Messi “tức giận” làm nên lịch sử

Lionel Messi cho biết anh “rất tức giận” với chính mình vì đã đá hỏng quả phạt đền, và đã biến sự tức giận đó thành động lực khi ghi 2 bàn thắng đẹp vào lưới tuyển Áo để làm nên lịch sử World Cup, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất với 18 bàn thắng.

Đội trưởng Argentina đã lập cú đúp giúp nhà đương kim vô địch giành chiến thắng 2-0 trước Áo tại Texas (Mỹ), trong đó bàn thắng đầu tiên giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup với 17 bàn thắng. Hai ngày trước sinh nhật lần thứ 39, Messi đã vượt qua kỷ lục 16 bàn thắng của Miroslav Klose (Đức) nắm giữ từ World Cup 2014 tại Brazil. Anh ghi thêm bàn thắng thứ 18 ở phút bù giờ hiệp 2 để đưa Argentina vào vòng 32 đội.

Nhưng mọi chuyện có lẽ còn tốt hơn nữa đối với cầu thủ được coi là xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, khi anh đá hỏng một quả phạt đền ngay từ đầu trận đấu khi tỷ số vẫn là 0-0. “Hôm nay có một khoảnh khắc tôi rất tức giận về quả phạt đền vì tôi đã đá hỏng và sút rất tệ”, Messi cho biết. “Tôi thực sự rất tiếc vì quả phạt đền đã bị bỏ lỡ, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã xoay chuyển được tình thế. Thật tuyệt vời khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Tôi thích được chơi bóng và có những khoảnh khắc tuyệt vời trên sân. Chúng tôi đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều lý do để cổ vũ, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng mang đến cho họ thêm một lý do nữa”.

Dù tài năng xuất chúng, Messi lại sút phạt đền khá tệ và vừa trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 3 lần đá hỏng phạt đền tại World Cup - anh cũng từng bị Wojciech Szczesny cản phá quả phạt đền trong trận thắng 2-0 trước Ba Lan tại World Cup 2022, giải đấu mà Argentina sau đó đã đăng quang, và cũng từng đá hỏng quả phạt đền ở giải đấu năm 2018.

Argentina sẽ đi tiếp với tư cách là đội nhất bảng J nếu Jordan không thắng Algeria ở trận đấu sau đó. Đội nhất bảng J sẽ đối đầu với đội nhì bảng H - với Uruguay hiện đang đứng thứ 2 trong bảng đó. HLV Lionel Scaloni của Argentina giờ đây có thể chọn cho những ngôi sao của mình nghỉ ngơi trong trận đấu cuối vòng bảng với Jordan vào thứ Bảy. Tuy nhiên, Messi không cho thấy anh muốn nghỉ ngơi khi tuyên bố muốn giành tối đa 9 điểm: “Chúng tôi là Argentina và chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào”.

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