Pedro Neto ghi hat-trick giúp Chelsea tiến vào vòng 5 FA Cup

Pedro Neto đã lập hat-trick, trong đó có một bàn thắng trực tiếp từ quả phạt góc, giúp Chelsea đánh bại Hull City 4-0 ở vòng 4 FA Cup hôm thứ Sáu. Cùng với đó, Wrexham lần đầu tiên lọt vào vòng 5 sau 29 năm sau khi đánh bại Ipswich 1-0.

Pedro Neto lập hat-trick giúp Chelsea đánh bại Hull City 4-0 ở vòng 4 FA Cup.

Hull và Chelsea đã gặp nhau 8 lần trước đó tại FA Cup và Chelsea đều đi tiếp. Chủ nhà Hull không hề có dấu hiệu nào cho thấy chuỗi trận ấn tượng đó có thể bị chặn đứng khi đội bóng Premier League kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Cú sút căng của Pedro Neto từ ngoài vòng cấm đã giúp Chelsea vượt lên trước khi hiệp một kết thúc, và quả phạt góc thấp của anh đã lọt qua hàng loạt cầu thủ và đi thẳng vào lưới 6 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu.

Cầu thủ trẻ người Brazil, Estevao nâng tỷ số lên 3-0 vài phút sau đó khi anh dứt điểm bằng má ngoài chân từ khoảng cách 12 mét, và Pedro Neto ấn định chiến thắng với một pha phối hợp đẹp mắt. “Pedro Neto là một cầu thủ xuất sắc”, tiền đạo Liam Delap, người đã có 3 pha kiến ​​tạo, nói với TNT Sports. “Cậu ấy đang chơi ở vị trí mà cậu ấy thậm chí không quen nhưng đã thể hiện được phẩm chất của mình”.

Hull xác nhận bắt giữ người vì hô khẩu hiệu phân biệt chủng tộc trong trận đấu với Chelsea. Một thông báo được phát qua hệ thống loa phóng thanh vào cuối hiệp một cho biết đã có “những lời hô khẩu hiệu phân biệt chủng tộc bên trong sân vận động”, đồng thời nói thêm rằng “chúng tôi đang sử dụng camera giám sát để thu thập bằng chứng. Chúng tôi sẽ đuổi người ra khỏi sân và báo cáo cho cảnh sát bất kỳ ai mà chúng tôi xác định là có liên quan đến hoạt động phạm tội”. Thông báo thứ 2 khoảng một giờ sau khi trận đấu bắt đầu xác nhận rằng “đã có hành động được thực hiện tối nay, bao gồm cả việc bắt giữ”.

Wrexham đánh bại Ipswich Town 1-0 để giành vé vào vòng 5 sau 29 năm vắng bóng.

Trong khi đó, Wrexham đã đạt được một cột mốc đáng nhớ khác trong sự thăng tiến vượt bậc dưới sự sở hữu của 2 diễn viên Ryan Reynolds và Rob Mac sau khi lọt vào vòng 16 đội FA Cup lần đầu tiên kể từ năm 1997. Wrexham đã đánh bại Ipswich Town, một đội bóng khác đang thi đấu ở Championship, với tỷ số 1-0 tại miền bắc xứ Wales để giành vé vào vòng 5 sau 29 năm vắng bóng. Josh Windass ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 34, mang về chiến thắng cho đội bóng của Phil Parkinson.

“Trước trận đấu, chúng tôi đã nói rằng đây là cơ hội để tạo nên lịch sử FA Cup của riêng mình, và việc lọt vào vòng 5 là điều tuyệt vời cho tất cả mọi người”, HLV Parkinson nói với TNT Sports. “Đây là một giải đấu cúp quan trọng đối với CLB này, và chúng tôi muốn tôn trọng điều đó tối nay, và tôi cảm thấy chúng tôi đã làm được điều đó với màn trình diễn của mình”. Wrexham sẽ biết được đối thủ tiếp theo của mình để tranh một suất vào tứ kết trong lễ bốc thăm vào thứ Hai.

VIỆT TÙNG