Pedri thực sự nghĩ gì về đối thủ Jude Bellingham của Real Madrid

Mùa giải trước, Pedri đã góp công đưa Barcelona giành cú ăn ba quốc nội dưới thời Hansi Flick, đánh bại Real Madrid trong hai trận chung kết, cũng như hoàn tất cú đúp danh hiệu trước họ để tiến đến vinh quang tại La Liga.

Trong khi đó, Real đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia hoặc Champions League. Họ đã giành được Siêu cúp UEFA và Cúp Liên lục địa 2024 nhưng lại thất bại ở những giải đấu khác.

Sau một mùa giải cạnh tranh quyết liệt giữa hai CLB, Pedri đã chỉ ra hai ngôi sao của Real Madrid mà anh đặc biệt ấn tượng. Anh chia sẻ với France Football: “Real Madrid có rất nhiều cầu thủ rất giỏi. Khi Kylian Mbappe có bóng và đối mặt với nhau, rất khó để ngăn cản anh ấy. Và Jude Bellingham thực sự xuất sắc. Anh ấy kết hợp sức mạnh thể chất với kỹ thuật điêu luyện, khiến việc đối đầu với anh ấy trở nên vô cùng khó khăn".

Mùa giải trước, Bellingham ghi được chín bàn thắng tại giải đấu so với bốn bàn thắng của Pedri, đồng thời có thêm tám pha kiến tạo so với năm bàn thắng của Pedri. Cả hai đều là tiền vệ tấn công, Pedri đã tạo ra 67 cơ hội - nhiều hơn đáng kể so với 40 của Bellingham.

Cùng với Mbappe, Bellingham và Pedri đã lọt vào danh sách rút gọn 30 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, với người chiến thắng năm ngoái là Rodri cũng góp mặt sau khi vượt qua Vinicius để giành danh hiệu này vào năm 2024.

Suy ngẫm về chiến thắng của tiền vệ Manchester City, Pedri thừa nhận điều đó đã cho anh niềm tin rằng một ngày nào đó anh cũng có thể nâng cao giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá. Tiền vệ kiến tạo của Barcelona cho biết: 'Quả bóng Vàng thường được trao cho các tiền đạo, nhưng giải thưởng của Rodri cho thấy vai trò của các tiền vệ cần được coi trọng hơn. Tại sao tôi không thể mơ đến việc giành được nó một ngày nào đó?'

Pedri là một trong bốn cầu thủ của Barca cạnh tranh trong năm nay, cùng với tài năng trẻ Lamine Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha trong danh sách đề cử cuối cùng.

HOÀNG HÀ