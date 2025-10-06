Pedri chỉ trích “hiệp một kinh hoàng” khiến Barcelona thảm bại

Pedri đã chỉ trích hiệp một “thật sự kinh hoàng” khiến Barcelona thua Sevilla 1-4.

Một quả phạt đền của cựu binh Alexis Sanchez trước đội bóng cũ và một bàn thắng của Isaac Romero đã giúp Sevilla vươn lên dẫn trước 2 bàn chỉ sau 37 phút, nhưng Marcus Rashford đã gỡ lại một bàn bằng cú vô lê ngay trước giờ nghỉ. Robert Lewandowski đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 2 để gỡ hòa, trước khi các bàn thắng muộn của Jose Angel Carmona và Akor Adams đã khiến Barca phải nhận 2 thất bại liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 12-2024, sau khi thua ngược Paris Saint-Germain hồi giữa tuần.

“Hiệp một thật kinh hoàng”, Pedri chia sẻ với Barca One sau trận đấu. “Tôi không nghĩ chúng tôi đã chơi tệ như vậy trong hôm nay. Chúng tôi phải thành thật với chính mình và tự phê bình. Hiệp một, chúng tôi không kiểm soát bóng tốt hay có chất lượng. Chúng tôi không biết cách vượt qua sức ép của họ. Chúng tôi không biết phải làm gì với bóng. Chúng tôi phải cải thiện rất nhiều. HLV và chúng tôi, các cầu thủ, đã nỗ lực cải thiện sau giờ nghỉ để điều này không xảy ra nữa”.

Thất bại này khiến Barca, đội không có Lamine Yamal và Raphinha ở Seville, tụt xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga, sau Real Madrid - đội đã đánh bại Villarreal vào thứ Bảy. Mặc dù phải chịu trận thua thứ 2 trên mọi đấu trường chỉ trong một tuần, HLV Hansi Flick không hề bi quan, thay vào đó, ông khen ngợi phản ứng của đội bóng trong hiệp 2. Trong đó, ngoài pha đá hỏng phạt đền của Lewandowski, cầu thủ vào sân thay người Roony Bardghji cũng bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn, trong khi cú đánh đầu của Eric García từ một quả phạt góc đã bị cản phá.

Pedri và hàng tiền vệ Barcelona thất thế trong tranh chấp với cầu thủ Sevilla.

“Hiệp một diễn ra không tốt với chúng tôi”, nhà cầm quân người Đức phát biểu trong buổi họp báo. “Họ chơi một chọi một với chúng tôi và họ rất hung hăng khiến chúng tôi không có phương án nào để vượt qua. Mọi thứ thực sự không tốt. Nhưng trong hiệp 2, phản ứng của các cầu thủ rất tốt. Tôi rất trân trọng những gì chúng tôi đã làm, cách chúng tôi chơi và điều đó thực sự đáng mừng”.

Ngoài Yamal và Raphinha, Barca cũng vắng mặt 2 thủ môn Marc-Andre ter Stegen, Joan Garcia cùng các tiền vệ ngôi sao Gavi và Fermin Lopez trong trận đấu với Sevilla. Tuy nhiên, kỳ nghỉ quốc tế tháng 10 đã đến và là cơ hội để nhà vô địch Tây Ban Nha lấy lại thể lực, với việc HLV Flick hứa hẹn sẽ có một phản ứng tích cực khi họ trở lại thi đấu tại La Liga gặp Girona vào ngày 18-10.

“Điều quan trọng nhất là phản ứng và cảm xúc - cũng như trong phòng thay đồ - mà tôi thấy”, ông nói thêm. “Điều quan trọng là chúng tôi phải duy trì được điều đó và khi trở lại sau kỳ nghỉ, chúng tôi sẽ chiến đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu cho mọi danh hiệu. Vì vậy, chúng tôi sẽ hướng đến Champions League, Copa del Rey, Supercopa và dĩ nhiên là La Liga. Đây là điều chúng tôi mong muốn. Tôi nghĩ chúng tôi là một đội bóng tốt. Các cầu thủ sẽ trở lại, và chúng tôi sẽ tiếp tục. Đây là điều tích cực, và chúng tôi đang nỗ lực hết mình, và đây là điều chúng tôi phải làm”.

THANH TUẤN