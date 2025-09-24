Pavel Nedved: ‘Tôi chọn thỏa thuận nhận tội vì tôi yêu Juventus’

Cựu cầu thủ Juventus và Phó chủ tịch Pavel Nedved tiết lộ rằng anh đã chọn tham gia vào thỏa thuận nhận tội trong cuộc điều tra về những sai phạm tài chính của Bianconeri "vì tôi yêu Juventus và sẽ tiếp tục yêu đội bóng này".

Pavel Nedved (trái) và cựu Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli

Nedved, cùng với cựu Chủ tịch Andrea Agnelli và cựu Giám đốc thể thao Juventus Fabio Paratici, đã được Thẩm phán tòa sơ thẩm Anna Maria Gavoni chấp nhận thỏa thuận nhận tội vào thứ Hai. Cuộc điều tra đã đi sâu vào tài chính của Bianconeri, nhằm xác định liệu Bianconeri có cố tình thổi phồng phí chuyển nhượng để cân đối sổ sách kế toán với lợi nhuận vốn hay không.

Phát biểu trên truyền hình khi bình luận về lễ trao giải Quả bóng Vàng tối thứ Hai, Nedved nói: "Tôi rất vui vì đã vượt qua chuyện này", trích dẫn lời của A Bola. “Tôi thừa nhận đó là một giai đoạn rất phức tạp và khó khăn đối với tôi,” anh nói thêm, “Mặc dù tôi vô tội, tôi đã chấp nhận thỏa thuận thương lượng tập thể vì tôi yêu Juventus và sẽ tiếp tục làm điều đó”.

“Cảm giác bất công như vậy,” Nedved tiếp tục, “khi không thể chiến đấu và tự vệ như tôi đã từng làm trên sân bóng. Nhưng tôi nghĩ tôi đã cống hiến hết mình cho Juventus. Cả trong và ngoài sân cỏ”.

Vị giám đốc người Séc kết luận: “Tôi đã vô cùng hạnh phúc tại Juventus trong hai mươi năm và trưởng thành về mọi mặt. Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời và tôi có những kỷ niệm tuyệt vời, ngay cả khi nó không kết thúc tốt đẹp”.

Nedved hiện đang là tổng giám đốc của các đội tuyển quốc gia Séc và đã bị kết án treo một năm hai tháng trong vụ án Juventus.

Juventus cảnh báo thỏa thuận nhận tội 'không phải là sự thừa nhận' trách nhiệm

Juventus đã đưa ra một tuyên bố khẳng định thỏa thuận nhận tội hôm nay liên quan đến cuộc điều tra Prisma về các sai phạm tài chính 'không bao gồm bất kỳ sự thừa nhận hay thừa nhận trách nhiệm pháp lý nào'.

Giai đoạn điều tra kéo dài từ năm 2019 đến năm 2021, với cáo buộc rằng CLB đã thổi phồng giá trị chuyển nhượng một cách giả tạo để tạo ra lợi nhuận vốn, nhờ vậy đã cân bằng được sổ sách.

Ví dụ, điều này chứng kiến ​​việc trao đổi cầu thủ giữa các CLB với giá chính thức cao hơn nhiều so với giá trị thực tế của họ trên thị trường chuyển nhượng.

Mặc dù đây không phải là một hành vi hoàn toàn bất thường đối với các đội bóng Serie A, nhưng Juventus bị cáo buộc thực hiện điều này một cách có hệ thống để cải thiện tình hình tài chính của họ.

Hôm nay, phiên tòa đã chính thức khép lại trước khi có thể bắt đầu ở giai đoạn sơ bộ, với việc chấp nhận thỏa thuận nhận tội từ cựu Chủ tịch Juventus Andrea Agnelli, Phó Chủ tịch Pavel Nedved và Giám đốc Thể thao Fabio Paratici. CLB cũng chấp nhận khoản tiền phạt trị giá 157.000 euro.

Juventus khẳng định không thừa nhận trách nhiệm pháp lý

Tất cả những nhân vật này, và chính CLB, đã đồng ý thỏa thuận nhận tội để kết thúc quá trình, nhưng vẫn nỗ lực làm rõ rằng đây không phải là sự thừa nhận hành vi sai trái.

“Juventus Football Club S.p.A. thông báo rằng hôm nay, Thẩm phán phụ trách Phiên điều trần Sơ bộ của Tòa án Rome đã chấp nhận yêu cầu áp dụng hình phạt theo yêu cầu của tất cả các bên (bị đơn và Công tố viên), theo các điều 444 trở đi của Bộ luật Tố tụng Hình sự Ý, và đã tuyên án bác bỏ đối với một trong các bị đơn”, một tuyên bố chính thức cho biết.

“Sau thỏa thuận nhận tội, Công ty sẽ phải nộp phạt 157.000 Euro.

“Thỏa thuận nhận tội không bao gồm bất kỳ sự thừa nhận hay thừa nhận trách nhiệm pháp lý nào. Công ty, trong khi khẳng định lại tính đúng đắn trong hành vi và tính hợp lý của các lập luận bào chữa, đã cho rằng việc sử dụng văn bản này là phù hợp vì lợi ích tốt nhất của chính Công ty, các cổ đông và tất cả các bên liên quan (trong hoặc ngoài lĩnh vực thể thao), đảm bảo kết luận về thủ tục tố tụng liên quan đến một vụ kiện bắt đầu vào tháng 11-2021 và liên quan đến các vấn đề đã có từ trước.

“Các thỏa thuận nhận tội khác được chấp nhận, liên quan đến một số cá nhân, quy định mức phạt không quá 1 năm 8 tháng – tất cả đều phải chịu án treo có điều kiện – và đối với những cá nhân còn lại, chỉ chịu các biện pháp trừng phạt tài chính.

“Quyết định của Thẩm phán Phiên tòa Sơ thẩm của Tòa án Rome sẽ có hiệu lực sau khi hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo cho Văn phòng Tổng Công tố. Công ty cũng thông báo rằng, trong bối cảnh này, tính đến hôm nay, các thỏa thuận dàn xếp đã đạt được với một số bên dân sự được tham gia tố tụng hình sự, bao gồm Consob, các hiệp hội người tiêu dùng, cũng như khoảng một phần ba các bên dân sự khác”.

Theo báo cáo của Calcio e Finanza, con số dành riêng cho các bên dân sự khác là 1 triệu 80.000 Euro. Đây là phiên tòa dân sự, trong khi quá trình tố tụng thể thao đã kết thúc vào tháng 5-2023 với việc áp dụng án phạt 10 điểm tại Serie A.

HOÀNG HÀ