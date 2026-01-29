Patrik Lê Giang chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam

Tin vui trong những ngày đầu năm 2026 đến với thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang cũng như CLB Công an TPHCM khi anh chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã chính thức thông báo quá trình nhập tịch của anh đã hoàn tất.

Thủ môn Patrik Lê Giang nhận tin vui trước giai đoạn 2 mùa bóng 2025-2026. Ảnh: ĐÌNH VIÊN

Với việc Patrik Lê Giang trở thành công dân Việt Nam, HLV Kim Sang -sik có thêm nhiều lựa chọn cho vị trí thủ môn đội tuyển Việt Nam khi ông đang có Đặng Văn Lâm và Filip Nguyễn. Ngoài ra, tuyến trên cũng mạnh mẽ hơn khi có sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son, Cao Pendant Quang Vinh, Lê Viktor, Đỗ Hoàng Hên (Hendrio).

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch cho Patrik Lê Giang nằm trong định hướng tăng cường chất lượng chuyên môn và hướng tới các mục tiêu quan trọng của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới. Đề xuất này được Bộ VH-TT-DL đưa ra trên cơ sở đánh giá toàn diện về năng lực, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định của thủ môn Việt kiều này trong các mùa giải chuyên nghiệp gần đây.

Được biết, Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025 với một số sửa đổi, bổ sung được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý quốc tịch trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và sự gia tăng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

So với các quy định trước đây, luật mới đã bổ sung, điều chỉnh nhiều nội dung quan trọng, theo hướng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người xin nhập quốc tịch, trở lại quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là đối với người gốc Việt, đồng thời khẳng định chính sách cởi mở, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Patrik Lê Giang là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự CLB Công an TPHCM mùa bóng năm nay.

Trong lĩnh vực thể thao, việc bổ sung những vận động viên, cầu thủ có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thi đấu quốc tế và khát vọng cống hiến cho bóng đá nước nhà được xem là phù hợp với tinh thần và định hướng của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2025.

Patrik Lê Giang là thủ môn trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TPHCM và hiện là trụ cột của CLB Công an TPHCM, được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Mùa bóng 2024-2025, Lê Giang đã thể hiện phong độ xuất sắc trong đội hình CLB TPHCM và lọt vào top 3 hạng mục Cầu thủ nước ngoài xuất sắc của cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

CAO TƯỜNG