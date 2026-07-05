Paraguay vs Pháp 0-1: Diego Gomez pham lỗi, trọng tài VAR cho Kylian Mbappe hưởng phạt đền, HLV Deschamps gặp Morocco ở tứ kết World Cup

⚽ Phút 31, đón đường chuyền của đồng đội cánh phải, Mbappe bật cao hơn 4 hậu vệ trong tư thế trống trải nhưng tiền đạo này không kịp chạm bóng, bỏ qua cơ hội tuyệt vời mở tỷ số:

⚽ Phút 67, Doue đột phá trong vòng cấm và bị Diego Gomez phạm lỗi. Trọng tài VAR cho tuyển Pháp hưởng phạt đền. Lần này, ngôi sao Mbappe đã không bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời đưa "Gà trống Gallus" vươn lên dẫn trước 1-0:

⚽ Phút 90+6, Mbappe đối mặt thủ môn Orlando Gill và tung ra 2 pha dứt điểm liên tiếp nguy hiểm, nhưng không thể thắng thủ môn này. Thủ môn Orlando Gill quá xuất sắc liên tiếp cứu thua cho Paraguay:

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⚽ Bàn thắng: Kylian Mbappe 70' (pen)

NHI HUỲNH (tổng hợp)