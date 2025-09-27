Palmer vắng mặt 3 trận đấu của Chelsea, nhưng Maresca coi chấn thương là cơ hội

Tiền vệ tấn công Cole Palmer sẽ ngồi ngoài ba trận đấu tiếp theo của Chelsea, nhưng HLV Enzo Maresca tin rằng phải làm quen với việc thi đấu thiếu vắng anh sẽ có lợi cho The Blues.

Chelsea muốn thích ứng với việc thiếu Cole Palmer

Cole Palmer đã phải vật lộn với chấn thương vòm háng trong những tuần gần đây, và anh đã phải rút lui trong hiệp đầu của trận thua Manchester United 1-2 hôm thứ Bảy sau khi chấn thương trở nên trầm trọng hơn. Mặc dù tuyển thủ Anh không phải phẫu thuật, nhưng Chelsea sẽ không chọn anh ra sân trong hai trận đấu tiếp theo tại Ngoại hạng Anh – trận sân nhà gặp Brighton vào thứ Bảy và gặp Liverpool vào tuần tới - hoặc chuyến làm khách đến Ajax tại Champions League.

"Chúng tôi quyết định bảo vệ Cole Palmer một chút để không làm chấn thương trở nên tồi tệ hơn", HLV trưởng Maresca nói với các phóng viên hôm thứ Sáu. "Chúng tôi đã quyết định cho cậu ấy nghỉ ngơi trong hai, ba tuần tới, có thể là cho đến sau loạt trận quốc tế tiếp theo, chỉ để xem liệu cậu ấy có thể hồi phục 100% và hoàn toàn khỏe mạnh hay không. Tôi nghĩ cậu ấy không cần phẫu thuật; vấn đề chỉ là kiểm soát cơn đau ở vòm háng của cậu ấy. Với khối lượng trận đấu dày đặc như vậy, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, đó là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng thận trọng hơn với cậu ấy".

Kể từ khi Palmer gia nhập Chelsea vào tháng 9 năm 2023, anh đã ra sân 101 trận trên mọi đấu trường, trong đó The Blues giành chiến thắng 54 trận (tỷ lệ 53,5%). Tỷ lệ chiến thắng là 82,4% (14 chiến thắng trong 17 trận) khi không có Palmer, mặc dù con số này đã tăng lên do anh vắng mặt trong giai đoạn đầu của chiến dịch Conference League mùa trước.

So sánh của Opta khi Chelsea có và không có Cole Palmer ở Premier League từ tháng 9-2023

Nhưng ngay cả ở riêng Ngoại hạng Anh, Chelsea vẫn có tỷ lệ chiến thắng tốt hơn khi không có Palmer (60%, 3/5) so với khi có anh ấy (49,3%, 36/73). Maresca cảm thấy đây là cơ hội tốt để nhà vô địch Club World Cup thể hiện sức mạnh chiều sâu của mình, ông nói: "Với Cole, chúng tôi là một đội bóng tốt hơn. Nhưng chúng tôi cũng từng nói rằng cần phải thi đấu mà không có cậu ấy. Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp. Chelsea chắc chắn sẽ không chơi với 10 cầu thủ! Chúng tôi sẽ tìm giải pháp khác".

Maresca cho biết Tosin Adarabioyo cũng có thể sẽ vắng mặt cho đến loạt trận quốc tế do chấn thương bắp chân, trong khi hậu vệ Wesley Fofana bị chấn động não trong chiến thắng giữa tuần của Chelsea trước Lincoln tại League Cup.

Chelsea đã chịu một đòn giáng mạnh ngay từ đầu trận đấu tại Old Trafford tuần trước khi thủ môn Robert Sanchez bị đuổi khỏi sân sau pha vào bóng thô bạo với Bryan Mbeumo. Thủ môn dự bị Filip Jorgensen cũng không thể hiện được nhiều trước Lincoln, nhưng Maresca cho biết ông vẫn tin tưởng vào những lựa chọn thủ môn của mình.

"Robert đã chơi rất tốt với chúng tôi trong một thời gian dài," vị chiến lược gia người Italy nói. "Phần cuối mùa giải trước, đầu mùa giải này, cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời. Cậu ấy đã mắc sai lầm trước Man United, tôi nhận ra điều đó. Tôi đã nói nhiều lần rồi, “thủ môn đã mắc sai lầm, cũng giống như tiền vệ, hậu vệ hay tiền đạo, đều giống nhau cả thôi. Chúng tôi hài lòng với Robert, chúng tôi hài lòng với Filip, cả hai".

HOÀNG HÀ