Ông Trần Mạnh Út đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM

Tại Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trang trọng ngày 27-11, Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM đã ra mắt ban chấp hành mới, trong đó ông Trần Mạnh Út đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn.

Ông Trần Mạnh Út (vest đen) là Chủ tịch Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND TPHCM về việc hợp nhất, chuyển đổi các Hội quần chúng, Đại hội Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra không chỉ mang yêu cầu cần thiết về mặt tổ chức, mà còn định hướng phát triển cho chặng đường sắp tới. Trong đó, hợp nhất các đơn vị trước đây: Liên đoàn Thể thao dưới nước tỉnh Bình Dương, Hội Thuyền buồm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM thành Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM.

Quang cảnh đại hội. Ảnh: THANH TÙNG

Tại đại hội, một số kết quả hoạt động nổi bật trong giai đoạn 2024-2025 đã được điểm lại. Đáng chú ý, liên đoàn đã ký kết hợp tác tài trợ với Công ty New Age Sports cho đội tuyển bơi - lặn giai đoạn 2024-2026 với số tiền 1,8 tỷ đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ huấn luyện và thi đấu. Về phát triển phong trào và đào tạo, giai đoạn vừa qua, đơn vị đã tăng cường đào tạo huấn luyện viên và vận động viên, phối hợp với các trung tâm huấn luyện thể thao thành phố để tổ chức các lớp tập luyện miễn phí và nâng cao trình độ. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo quần chúng tham gia các môn thể thao dưới nước như bơi, chèo thuyền...

Cũng tại sự kiện, 37 thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. Trong đó, ông Trần Mạnh Út đã được tín nhiệm đắc cử vị trí Chủ tịch liên đoàn, còn ông Hoàng Quốc Bình - Phụ trách môn bơi và lặn TPHCM được bầu giữ chức Tổng thư ký liên đoàn.

Ban chấp hành Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH TÙNG

Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 bày tỏ quyết tâm sẽ đưa Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM phát triển mạnh mẽ thời gian tới, hướng đến mục tiêu xây dựng liên đoàn trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp và đoàn kết. Liên đoàn tiếp tục phát huy và nâng cao chất lượng các chương trình: phổ cập bơi lội học đường; phòng, chống đuối nước; kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn về an toàn và vệ sinh hồ bơi. Ngoài ra, liên đoàn đẩy mạnh công tác chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc 2026...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Nam Nhân mong muốn Liên đoàn Thể thao dưới nước TPHCM trong diện mạo mới sẽ tận dụng được nguồn lực ở cả 3 khu vực để phát huy thế mạnh và tạo nên nét đột phá. Từ đó, xây dựng thể thao dưới nước TPHCM trở thành biểu tượng của văn hóa, thể thao, du lịch thành phố.

Ngoài ra, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM cũng chia sẻ thêm, dù rằng phong trào bơi, lặn của TPHCM phát triển mạnh khi liên tiếp giành ngôi nhất toàn đoàn ở các giải cấp quốc gia, song vẫn còn thiếu một gương mặt tuyển thủ "ngôi sao" đủ sức lan toả. Do đó, ông Nguyễn Nam Nhân lưu ý các thành viên liên đoàn sẽ chú ý điều này để tập trung phát triển những gương mặt tiềm năng.

NGUYỄN ANH