Olmo và Torres tỏa sáng giúp Barcelona thắng 3-0 trước Getafe

Dani Olmo đã ghi bàn và kiến ​​tạo một trong hai bàn thắng của Ferran Torres bằng một cú đánh gót điệu nghệ, giúp Barcelona đánh bại Getafe 3-0 tại La Liga vào Chủ nhật. Barca vẫn bất bại giành 13 điểm sau 5 trận, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Real Madrid.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Barcelona phải thi đấu tại sân tập của đội do sân vận động Camp Nou đang cải tạo không đủ giấy phép theo quy định. Trận đấu được tổ chức tại Estadi Johan Cruyff, là sân nhà của đội nữ Barcelona, ​​đội dự bị và đội trẻ nam. Barca từng chơi ở đó trong trận mở màn trên sân nhà - trận thắng Valencia 6-0 vào ngày 14-9.

Lần này, đoàn quân của Hansi Flick cũng không cho thấy có bất kỳ sự bỡ ngỡ nào. Pha đánh gót khéo léo của Olmo trong vòng cấm địa đã tạo điều kiện cho Torres ghi bàn cho Barcelona ở phút 15, và đường kiến ​​tạo của Raphinha cho Torres ở phút 34 đã giúp CLB xứ Catalan gia tăng lợi thế dẫn trước trong hiệp một. Olmo sau đó đã ấn định chiến thắng 3-0 bằng một cú sút gần chấm phạt đền ở phút 62 sau đường kiến ​​tạo của cầu thủ vào sân thay người Marcus Rashford. “Chúng tôi phải tập trung vào màn trình diễn của mình”, HLV Hansi Flick của Barcelona cho biết. “Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Ghi ba bàn vào lưới Getafe chưa bao giờ là dễ dàng”.

Chiến thắng này giúp đương kim vô địch Barcelona thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Real Madrid, đội đã đánh bại Espanyol 2-0 hôm thứ Bảy, xuống còn 2 điểm. “Điều quan trọng là giành được ba điểm”, Torres nói. Getafe, đội đã thắng ba trong bốn trận đầu tiên, đã tụt xuống vị trí thứ 8.

Atletico Madrid hòa 1-1 tại Mallorca đánh dấu khởi đầu tệ nhất dưới thời HLV Diego Simeone sau 5 trận.

Những khó khăn đầu mùa của Atletico Madrid tiếp tục với trận hòa 1-1 tại Mallorca, đánh dấu khởi đầu tệ nhất của CLB dưới thời HLV Diego Simeone sau 5 trận. Đội bóng đang có 6 điểm, tổng điểm thấp nhất sau 5 trận kể từ mùa giải 2009-2010 (3 điểm), ngay trước khi Simeone tiếp quản vị trí HLV. “Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một đội bóng mới”, Simeone nói. “Một số cầu thủ đã đến và chúng tôi biết điều này có thể xảy ra. Chúng tôi biết mình sẽ phải trải qua quá trình này”.

Julian Alvarez đã bỏ lỡ một quả phạt đền ở phút 14 khi bị thủ môn Leo Roman của Mallorca cản phá thành công. Tiền đạo Alexander Sorloth đã bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi thô bạo ở phút 72 khi xem lại video - Sorloth đã vào sân thay Alvarez khoảng 10 phút trước khi bị đuổi khỏi sân. Alvarez không giấu được sự thất vọng khi bị thay ra, nhưng Simeone sau đó đã cố gắng xoa dịu phản ứng của cầu thủ này.

Atletico dù chơi thiếu người đã vươn lên dẫn trước nhờ cú sút trong vòng cấm của Conor Gallagher ở phút 79, nhưng Vedat Muriqi đã gỡ hòa cho đội chủ nhà bằng một cú đánh đầu ở phút 85. Atletico lần thứ 4 trong 5 trận đấu tại giải đấu không thể giành chiến thắng. Chiến thắng duy nhất của Atletico cho đến nay là chiến thắng 2-0 trước Villarreal cuối tuần trước. Atletico cũng đã hòa 1-1 với cả Elche và Alaves sau khi mở màn bằng trận thua 1-2 trước Espanyol. Đội bóng này vừa thua Liverpool 2-3 trong trận mở màn Champions League hôm thứ Tư. Trong khi Mallorca vẫn chưa giành được chiến thắng nào, hiện chỉ có được 2 điểm.

Trước đó vào Chủ nhật, Celta Vigo đã hòa 1-1 với Rayo Vallecano. Trong khi Elche đánh bại Oviedo 1-0 trên sân nhà nhờ bàn thắng ở phút thứ 9 của Andre Silva trong một trận đấu giữa 2 CLB vừa thăng hạng.

THANH TUẤN