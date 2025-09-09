Odegaard không hề nao núng về việc mang băng đội trưởng

Trong mùa giải đầy tham vọng của Arsenal, nhiều huyền thoại Pháo thủ lên tiếng khuyên HLV Martin Arteta nên chuyển băng đội trưởng từ Martin Odegaard sang tay của Declan Rice. Chính cựu đội trưởng Arsenal, Tony Adams đã chê bai Odegaard và tin rằng Rice sẽ đưa Pháo thủ "lên một tầm cao mới".

Thủ quân Martin Odegaard của Arsenal

Odegaard được Arteta trao băng đội trưởng trước mùa giải 2022-23, một năm sau khi anh được bổ nhiệm làm đội trưởng tuyển Na Uy. Tiền vệ này đã dẫn dắt Pháo thủ ba lần liên tiếp về nhì tại Ngoại hạng Anh, đồng thời giúp họ lọt vào bán kết Champions League mùa trước.

Trước thềm mùa giải hiện tại, Arteta tiết lộ rằng Odegaard đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu chọn đội trưởng nội bộ "với khoảng cách 100 dặm". Odegaard tự hào vì đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đó và không suy nghĩ nhiều về những bình luận của Tony Adams.

"Chúng tôi đã bỏ phiếu ủng hộ. Cuối cùng, đó vẫn là lựa chọn của Arteta. Nhưng đó là một sự xác nhận tuyệt vời đối với tôi. Thành thật mà nói, tôi không quan tâm lắm. Mọi người đều có quyền có quan điểm riêng và nói những gì họ muốn, và tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó. Tôi không quan tâm đến những gì mọi người nói. Có rất nhiều điều tích cực và tiêu cực để nói, nhưng tôi không thể để chúng ảnh hưởng đến mình. Đó là điều tôi đã nghĩ trong suốt sự nghiệp của mình".

Odegaard đã ghi 34 bàn và có 32 pha kiến ​​tạo trong 155 trận đấu tại Ngoại hạng Anh cho Arsenal. Trong chiến thắng 6-0 trước West Ham ở mùa giải 2023-24, Odegaard đã trở thành cầu thủ đầu tiên theo thống kê của Opta (kể từ mùa giải 2003-04) hoàn thành hơn 100 đường chuyền (107), tạo ra ít nhất năm cơ hội (7) và kiến ​​tạo nhiều hơn một bàn (2) trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh.

Mbappe: Đây có thể là năm Arsenal chinh phục Premier League

Ngôi sao Kylian Mbappe của Real Madrid đã đưa ra đánh giá về cuộc đua vô địch Premier League, thừa nhận rằng việc dự đoán đội chiến thắng mùa này không hề đơn giản. Tiền đạo người Pháp cho rằng Arsenal có thể là ứng cử viên thực sự cho chức vô địch.

"Có thể là Arsenal, có thể đây sẽ là năm của họ", Mbappe nói, đồng thời nhấn mạnh phong độ gần đây của Pháo thủ và sự tiến bộ mà đội bóng của Mikel Arteta đã đạt được trong việc xây dựng một đội hình đủ sức thách thức các đối thủ truyền thống.

Mặc dù vậy, cầu thủ 26 tuổi này thừa nhận rằng những gã khổng lồ Manchester City và Liverpool vẫn là những ứng cử viên nặng ký. "Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nếu nói Man City hoặc Liverpool", anh nói thêm, đồng thời thừa nhận chiều sâu, kinh nghiệm và tinh thần chiến thắng của đội bóng do Pep Guardiola và Arne Slot dẫn dắt, những đội bóng đã thống trị bóng đá Anh trong những năm gần đây.

Những nhận định của Mbappe được đưa ra khi Ngoại hạng Anh bước vào một mùa giải đầy hấp dẫn và bất định. Với việc Arsenal nổi lên như một mối đe dọa nghiêm túc, trong khi Man City và Liverpool vẫn duy trì vị thế dẫn đầu, cuộc đua giành chức vô địch hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cuộc đua khốc liệt nhất trong lịch sử gần đây.

HOÀNG HÀ