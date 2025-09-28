Ở bất kỳ đội nào, Ruben Amorim cũng sẽ mất việc

Phong cách quản lý ngoan cố của Amorim với "Ruben-ball" có thể bị đổ lỗi cho quả phạt đền hỏng ăn của Fernandes trong một trận đấu hoàn toàn thiếu sức sống. “Phần thưởng” cho Ruben Amorim tại sân Gtech là viễn cảnh buồn cười đến thảm hại: hai chiến thắng liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên. Nhưng vẫn không thành…

Phải thừa nhận rằng, Manchester United luôn là một "máy sản xuất nội dung đau đớn" đáng tin cậy. Ngay cả ở cuối một trận đấu mà nếu không có gì khác, nó chính là ví dụ hoàn hảo cho lối đá hệ thống trống rỗng và thiếu sức sống – 90 phút như xem một con robot bị cảm cúm đi dạo – đội bóng này vẫn mang đến cho bạn những câu chuyện, những tình tiết nhỏ, những "câu chuyện” có màu sắc của dân làm Content.

Điều đáng tiếc duy nhất là chúng ta phải chờ thêm sáu tháng nữa, đến tháng 4 tại Stamford Bridge, để xem liệu Bruno Fernandes có hoàn thành cú hat-trick hoàn hảo về những quả phạt đền hỏng ăn kỳ quặc ở phía tây London hay không.

Tại Fulham một tháng trước, Fernandes đã rất tức giận sau một va chạm nhỏ với trọng tài, rồi sút bóng vào đám đông. Cách sân Craven Cottage bốn dặm về phía tây, khi Manchester United đang bị dẫn 1-2 bởi một Brentford đầy năng lượng, lại có một phiên bản tinh tế hơn về motif "quả phạt đền hỏng ăn muộn màng của Bruno ở phía tây London". Lần này, anh bị gián đoạn bởi VAR, mất ba phút để quyết định rằng Nathan Collins không, lặp lại là không, cản trở cơ hội ghi bàn bằng cách kéo Bryan Mbeumo cách khung thành tám mét khi bóng đang hướng về anh ta. Đủ để phạt đền rõ ràng. Nhưng không đủ để coi là cơ hội ghi bàn. Suốt thời gian đó, Bruno ôm bóng, cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung, vững vàng. Thế rồi tung ra một cú sút yếu ớt.

Kelleher lao ra cản phá Bruno Fernandes, dưới sự chứng kiến của Igor Thiago.

Sau trận, Amorim đổ lỗi cho màn trình diễn tồi tệ của đội bóng lên các cầu thủ. Cũng lên trọng tài. Cũng lên Brentford vì chơi pressing mạnh mẽ, chết tiệt. Thực tế là: ở bất kỳ câu lạc bộ bình thường nào không bị ám ảnh bởi những vụ sa thải gần đây, Amorim giờ sẽ mất việc.

Phần thưởng tại Gtech là viễn cảnh buồn cười đến thảm hại: hai chiến thắng liên tiếp ở giải đấu lần đầu tiên dưới thời một huấn luyện viên đã ở đó gần một năm. Trong khoảng thời gian ấy, Amorim chỉ đạt được một thứ. Một đội bóng trước đây dường như tệ vì những lý do vĩ mô mơ hồ về văn hóa và những bóng ma trong tường giờ tệ theo cách rất cụ thể, mang hình dáng Amorim.

Ông ít nhất đã xây dựng một đội bóng theo hình ảnh của mình. Và vâng, hình ảnh đó luôn có khiếm khuyết. Ông trở thành HLV luôn cho đối thủ biết chính xác những gì mình sẽ làm rồi mỗi tuần lại sốc khi bị "cướp".

Fernandes che đầu bằng tay sau khi phạt đền bị cản phá.

Trong quá trình đó Những đường kiến tạo và bàn thắng từ bóng sống đã cạn kiệt. Một khởi đầu chậm chạp khác dường như cũng làm Amorim bối rối, đến mức ông lại đổ lỗi cho Brentford sau đó. Rõ ràng khi xem đội bóng này, lý do họ khởi đầu tệ. Các cầu thủ bắt đầu mỗi trận như đang trong trạng thái đệm, nhai lại thông tin, nhớ hình dạng và mô hình, không thể kết nối cảm xúc với trận đấu hoặc với những gì đối thủ đang làm.

Bạn có thể cảm nhận dòng năng lượng chống đối này chảy ra từ một HLV từng bước vào Old Trafford với nụ cười, phong thái và trang phục cao cấp, như một tên cướp biển đẹp trai quyến rũ; nhưng giờ dành mỗi trận cúi đầu, bứt tai và đi lòng vòng, vẻ mặt của một người cố gắng rất nhiều để không "thả" ra. Và thực tế, ông đang như vậy.

Có một khoảnh khắc đáng kể khi bị dẫn 2-0 với chỉ 20 phút trôi qua và Man United bị dẫn dắt quanh sân trong thế khóa đầu, khi các cầu thủ của Amorim khẩn trương xếp hàng cho quả giao bóng lại, tất cả 10 người cùng đứng bên trái quả bóng. Họ làm theo đúng “qui trình”. Và như mọi khi, đó là hệ thống kỳ quặc.

Điều chắc chắn duy nhất ở cuối thất bại thảm hại 1-3 là không gì thay đổi ở đây. Ruben-ball sẽ trở lại tuần sau, bằng cách nào đó. Hãy theo dõi thêm chính xác cùng một thứ.

HỒ VIỆT