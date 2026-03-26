Nữ võ sĩ Lê Thị Bằng tái xuất

Trong chia sẻ mới đây, võ sĩ từng giành huy chương đồng ASIAD 17 (2014) và huy chương vàng SEA Games 28 (2015) hạng cân 54kg nữ Lê Thị Bằng cho biết sẽ trở lại và kỳ vọng sẽ có thêm những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp.

Ban tổ chức trao hoa chúc mừng Lê Thị Bằng tại sự kiện.

Vào ngày 25-3 tại Tổng Lãnh sự quán New Zealand (TPHCM), nữ võ sĩ Lê Thị Bằng và LAZU Vietnam đã có buổi trò chuyện nhằm kể câu chuyện lớn hơn về cách vận động viên Việt Nam tiếp cận thể thao đỉnh cao. Cô đồng thời sẽ lá đại sứ thương hiệu của nhãn hàng này.

Sự trở lại đầy quyết tâm của Lê Thị Bằng, người từng được xem là "huyền thoại Boxing Việt Nam" và được mệnh danh là "Hoa khôi làng Boxing" khiến giới truyền thông chú ý về nỗ lực của cô. Chia sẻ tại sự kiện, Lê Thị Bằng cho biết: "Tôi đã tập luyện đủ mọi thứ. Nhưng tại sao cơ thể vẫn không hồi phục nhanh như mình kỳ vọng? Tôi tin vào khoa học và tôi tin vào sự minh bạch".

Trong quá khứ, sự nghiệp của Lê Thị Bằng đã gián đoạn vì chấn thương. Cô tâm sự những điều ít được công chúng nhìn thấy như những cơn đau kéo dài, áp lực tâm lý trước thi đấu, và đặc biệt là các vấn đề tiêu hóa ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất. Với cô, đó không phải dấu hiệu của sự yếu đuối, mà là giới hạn mà vận động viên buộc phải hiểu nếu muốn đi xa.

Lê Thị Bằng chia sẻ tại buổi gặp gỡ

Không dừng lại ở ký kết, sự kiện còn đánh dấu bước chuẩn bị cho màn tái xuất của Lê Thị Bằng sau thời gian rời sàn đấu. Cô chia sẻ: "Tôi đã dừng lại một thời gian. Nhưng khi quyết định trở lại, tôi không muốn trở lại theo cách cũ. Lần này tôi muốn làm đúng, đúng từ trong ra ngoài, từ dinh dưỡng đến tập luyện".

Đại diện LAZU Vietnam, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh: "Chúng tôi không tìm kiếm một gương mặt nổi tiếng. Chúng tôi tìm kiếm một người có cùng niềm tin rằng, đỉnh cao không đến từ may mắn, và rằng nền tảng sức khỏe phải được xây từ bên trong, bằng khoa học, mỗi ngày".

Sự kiện không chỉ là câu chuyện cá nhân của một vận động viên, mà còn phản ánh xu hướng mới của thể thao Việt Nam khi chuyển từ "điều trị" sang "xây nền tảng". Ông Nguyễn Vĩnh Nghi, Chủ tịch Liên đoàn Boxing TPHCM, nhận xét rằng đây là một hướng đi đáng khuyến khích bởi vì lâu nay, Boxing nói nhiều về đào tạo kỹ thuật, về tâm lý thi đấu.

LÊ ANH