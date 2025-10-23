Nỗ lực đưa tay đập Saber Kazemi về Iran cứu chữa

Ngôi sao bóng chuyền Saber Kazemi vẫn còn hôn mê tại một bệnh viện ở Qatar, và các quan chức của Liên đoàn bóng chuyền Iran đã xác nhận rằng họ đang nỗ lực chuyển anh về Iran để tiếp tục điều trị.

Saber Kazemi là tay đập hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Iran.

Ông Seyed Milad Taghavi, Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Iran, cho biết vì chưa nhận được thông tin cập nhật khả quan nào từ đội ngũ y tế Qatar, khiến các thủ tục hành chính để đưa Kazemi về nước phải được bắt đầu. Theo ông Taghavi, vận động viên này được cho là đã bị điện giật rồi ngừng tim. “Chúng tôi mong mọi người cầu nguyện cho anh ấy hồi phục”, ông nói trên truyền thông Iran.

Trong khi đó, cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia Farhad Ghaemi cho biết mức độ tỉnh táo của Kazemi không thay đổi trong những ngày gần đây, nhưng nhấn mạnh rằng kết quả xét nghiệm cho thấy không có chất cấm trong cơ thể anh. Ông lưu ý: “Tất cả các xét nghiệm y tế của anh ấy đều cho kết quả bình thường”. Đồng thời cho biết thêm rằng Kazemi đã vượt qua các cuộc kiểm tra y tế nghiêm ngặt của CLB Qatar trước khi gia nhập.

Đại sứ Iran tại Doha và các đội ngũ y tế của cả Iran và Qatar đang phối hợp việc di chuyển Kazemi về nước bằng thiết bị chuyên dụng. Các quan chức cho biết một đội ngũ y tế mới tại Qatar đang đánh giá lại tình trạng của anh. Trong khi cộng đồng thể thao và người dân tỉnh Golestan, miền bắc Iran, quê hương của Kazemi, đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và hy vọng anh sẽ sớm hồi phục…

Đầu tuần này Tehran Times đưa tin, tay đập hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Iran đã bị tổn thương não nghiêm trọng, khi đang nghỉ ngơi sau một buổi tập với CLB mới là Al Rayyan. Kazemi, 26 tuổi, được cho đã bất ngờ bất tỉnh trong khi đang hồi phục tại hồ bơi. Anh đã được các nhân viên y tế sơ cứu và ngay lập tức được chuyển đến bệnh viện trong đêm thứ Sáu, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Theo hãng thông tấn Mehr, các báo cáo y tế xác nhận rằng tất cả các cơ quan của Kazemi - bao gồm tim, phổi và gan đều hoàn toàn khỏe mạnh. Anh sau đó được chăm sóc đặc biệt tại một trong những bệnh viện ở Doha.

Kazemi thi đấu ở vị trí đối chuyền, là trụ cột của đội tuyển Iran thi đấu tại các sự kiện quốc tế hàng đầu như Thế vận hội hay Giải vô địch châu Á.

HUY KHÔI