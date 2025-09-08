Nicolas Jackson hào hứng và vinh dự khi được chơi bóng cùng Harry Kane

Nicolas Jackson đã bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội được chơi bóng cùng với Harry Kane tại đội bóng Bayern Munich ở giải Bundesliga (Đức) với bản hợp đồng cho mượn từ Chelsea. Đồng thời cũng thừa nhận, anh hy vọng sẽ được học hỏi từ người đội trưởng đội tuyển Anh.

Jackson trong màu áo của Bayern

Tiền đạo mới 24 tuổi gây nhiều tranh cãi trong khoảng thời gian chơi bóng tại Chelsea đã ổn định bản thân sau ngày cuối cùng đầy biến động của thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Hè của mùa giải 2024-2025.

Trước đó, anh lâm vào thế “tiến thoái lưỡng nan” khi vừa bay đến Munich thì lại nhận được thông tin từ CLB chủ quản, yêu cầu anh quay trở về London để... thay thế cho Liam Delap bị chấn thương quá bất ngờ!

Trong khi Chelsea thông báo với Bayern rằng thỏa thuận cho mượn bị hủy bỏ, thì CLB hùng mạnh của nước Đức cũng có động thái ngừng vụ chuyển nhượng cho mượn. Nhưng phía đội của Jackson không chấp nhận dừng bước.

Cuối cùng, cả 2 bên đã có được một thỏa thuận mới rất có lợi cho Chelsea (tăng phí cho mượn, cài thêm điều khoản mua đứt sau mùa giải 2025-2026) nhưng với Jackson - và cả Hùm xám thì ổn định mới là quan trọng.

Tuyển thủ người Senegal dành thời gian tâm sự với Tuttosport sau khi ký hợp đồng có mức phí cho mượn 14,25 triệu Bảng Anh, điều khoản mua đứt có mức giá 56,25 triệu Bảng Anh, rằng là anh hào hứng sắp được chơi bóng cùng với Kane, đánh giá tiền đạo tuyển Anh là một trong các cầu thủ xuất sắc nhất.

“Điều quan trọng nhất không phải là Harry và tôi, mà là toàn đội. Đây là một vinh dự vô cùng lớn lao. Kane là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới”, Jackson phấn khích dù là Kane có hiệu suất ghi bàn cao hơn anh.

Tôi hy vọng sẽ được học hỏi từ anh ấy, bổ sung cho lối chơi của anh ấy và xây dựng một mối liên kết bền chặt trên sân cỏ. Chúng tôi là 2 tiền đạo bổ sung cho nhau rất tốt trên sân, và chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đảm bảo kết quả đạt được như mong đợi”.

“Được chơi cùng một tiền đạo tầm cỡ như anh ấy và những người khác chắc chắn sẽ giúp tôi tiến bộ hơn”, cầu thủ có biệt danh ở Việt Nam là “anh Những” nói trong khi các CĐV của CLB Bayern rất lo lắng với trường hợp của anh.

Bayern sẽ đối đầu với Chelsea tại Champions League chỉ sau 1 tuần rưỡi nữa. Nói về khoảnh khắc này và việc sắp đối đầu với “đội bóng cũ”, anh cũng đã có những chia sẻ rất đáng chú ý: “Vâng, Đó là bóng đá, sẽ rất thú vị”.

“Nhưng mà, một khi trận đấu đã bắt đầu, thì tôi sẽ cống hiến hết mình cho đội Bayern Munich. Vì đây là cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân tôi là ai - và tôi đã trưởng thành, đã tiến bộ đến mức độ như thế nào”, Jackson nói.

Theo Chủ tịch danh dự của Bayern Munich - Uli Hoeness thì: "Đây không phải là khoản phí mượn 16,5 triệu EUR, vì Nicolas Jackson và người đại diện đóng góp một phần là 3 triệu EUR, vậy nên chỉ còn lại 13,5 triệu EUR. Và chắc chắn sẽ không có hợp đồng dài hạn. Điều đó chỉ xảy ra nếu cậu ấy chơi đủ 40 trận trong vị trí xuất phát. Mà cậu ấy không bao giờ làm được.

Đ.Hg.