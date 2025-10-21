Nico Gonzalez từ chối so sánh với Rodri

Tiền vệ Nico Gonzalez sẽ tiếp tục thay thế Rodri ở hàng tiền vệ Man.City trong trận đấu Champions League với Villarreal vào thứ Ba. Tuy nhiên, cầu thủ cho biết anh không coi mình là sự thay thế hoàn hảo cho đồng hương người Tây Ban Nha, khi vai trò và đẳng cấp của chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 là quá cao.

Nico Gonzalez sẽ tiếp tục thay thế Rodri đang chấn thương ở hàng tiền vệ Man.City.

Rodri đã dính chấn thương gân kheo trước kỳ nghỉ quốc tế gần đây, khiến anh càng thêm thất vọng sau khi phải nghỉ thi đấu phần lớn mùa giải trước vì phẫu thuật đầu gối. Gonzalez được chiêu mộ từ Porto vào tháng 1 để dự bị ở vị trí tiền vệ phòng ngự trung tâm, và mặc dù luôn sẵn sàng tiếp thu lời khuyên từ Rodri, anh không muốn so sánh mình với bất kỳ ai. “Tôi không xem tin tức”, cầu thủ 23 tuổi chia sẻ với giới truyền thông tại buổi họp báo ở sân Estadio De la Ceramica của Villarreal. “Tôi không hiểu các bạn đang nói gì. Anh ấy là đồng đội của tôi. Việc anh ấy giúp chúng tôi chơi tốt như vậy rất quan trọng đối với đội bóng, nhưng tôi không thấy có sự so sánh hay chú ý nhiều đến những điều đó”.

“Tôi cố gắng lắng nghe và học hỏi nhiều từ Rodri”, Gonzalez, người cho đến nay vẫn chưa được triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha, chia sẻ thêm. “Ví dụ, ở trận đấu gần nhất, vào giờ nghỉ giải lao, anh ấy đã cho tôi một số lời khuyên về những gì anh ấy thấy, bởi vì anh ấy biết rất rõ phải làm gì ở vị trí đó. Rodri là một trong những đội trưởng của Man.City và đó là một vai trò thực sự quan trọng. Anh ấy cố gắng tư vấn cho chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu cách mình muốn chơi”.

Gonzalez mô phỏng lối chơi của mình nhiều hơn là theo Sergio Busquets, một người đàn anh và đồng đội cũ tại Barcelona. Anh nói: “Khi còn nhỏ ở Barcelona, ​​tôi đã xem Busquets thi đấu. Khi lên đội một, tôi đã chơi với anh ấy và học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy. Có lẽ Sergio là cầu thủ tôi học hỏi được nhiều nhất”.

Nico Gonzalez không coi mình là sự thay thế hoàn hảo cho người đồng hương Rodri.

Trong khi HLV Pep Guardiola chắc chắn rằng ảnh hưởng của Rodri sẽ tác động đến Gonzalez, người mà ông cảm thấy đang dần cải thiện lối chơi: “Hy vọng Rodri sẽ trở lại tập luyện thường xuyên hơn với Nico, phải không? Nhưng khi cậu ấy còn trẻ, tất nhiên, một cầu thủ có tầm vóc như Rodri luôn giúp họ tiến bộ hơn. Về Nico, tôi có cảm giác cậu ấy đang ngày càng tiến bộ. Đôi khi không dễ dàng gì khi đến một CLB mới và chơi một phong cách khác so với trước đây, nhưng chúng tôi thực sự hài lòng với phong độ của cậu ấy và tôi khá chắc chắn rằng cậu ấy sẽ tiến bộ hơn qua từng tháng, từng năm”.

Việc Rodri chấn thương sẽ khiến anh không thể ra sân cùng Man.City trong chuyến làm khách đến sân Villarreal, nơi anh bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của mình. Ngôi sao 29 tuổi đã khẳng định được vị thế của mình tại Villarreal sau khi trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của họ. Sau đó, anh chuyển đến Atletico Madrid trước khi gia nhập Man.City vào năm 2019. HLV Marcelino của Villarreal cho biết thật “đáng tiếc” khi anh không thể ra sân. Ông nói thêm: “Rodri là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở vị trí của mình. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ rất muốn chơi ở đây và người hâm mộ Villarreal cũng sẽ rất muốn được chứng kiến ​​cậu ấy. Rodri được ngưỡng mộ và yêu mến ở đây”.

