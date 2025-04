Nick Kergozou thắng "nghẹt thở" ở đích đến

Cả hai về đích không dám ăn mừng vì chưa biết ai là người chiến thắng

Ngay sau khi cờ lệnh xuất phát chặng 8 từ Đồng Hới (Quảng Bình) đi Thành phố Huế dài 171,5 km đưa lên, rất đông các tay đua những đội có thành tích thấp chen lên tấn công khá quyết liệt. Họ hiểu rằng, nếu bứt phá thành công lên phía trên, cơ hội tìm kiếm giải thưởng dọc đường để mang “tiền chợ” về cho đội là rất lớn. Bởi đội Dược Domesco Đồng Tháp sẽ kiểm soát tốc độ trong chiến thuật bảo vệ Áo vàng cho Loic, họ giữ chân toàn bộ các đối thủ mạnh và chấp nhận thả các tay đua không thể tranh chấp thoát đi.

Sau rất nhiều nỗ lực tấn công, 5 tay đua gồm Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai), Nguyễn Dương Hồ Vũ (TPHCM New Group), Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long), Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7), Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) tách tốp thành công. Qua đó, Nguyễn Anh Huy đã thắng giải thưởng dọc đường đầu tiên, Tạ Tuấn Vũ giành chiến thắng Sprint 2 và Nguyễn Hoàng Ngọc Linh (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) chiến thắng Sprint 3.

Đội Domesco Đồng Tháp dàn quân kiểm soát tốc độ bảo vệ Áo vàng

Sau chiến thắng ở Sprint 3, tay đua Nguyễn Hoàng Ngọc Linh quyết định một mình tấn công khỏi nhóm các tay đua đi đầu để hướng về đích. Tay đua đến từ An Giang miệt mài trên yên xe trong khoảng 50 km, có lúc tạo cách biệt lên gần 3 phút so với tốp đông của áo vàng Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp). Tuy nhiên khi còn cách đích chưa đầy 20 km, Nguyễn Hoàng Ngọc Linh bị tốp đông phía sau với các “máy kéo” của ê kíp Đồng Tháp bắt kịp.

Cách đích 15 km, tay đua Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp) bất ngờ tấn công kéo theo sự đeo bám của Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Đây là nhóm các tay đua mạnh có khả năng đánh chiếm các danh hiệu, đặc biệt là Áo cam nên tốp đông phía sau lập tức đẩy tốc độ cao rượt đuổi, nhanh chóng bắt kịp.

Trọng tài xem hình ảnh qua camera để xác định người chiến thắng

Gần về đích, các tay đua đội 620 Nông nghiệp Vĩnh Long, 620 Châu Thới Vĩnh Long chủ động tràn lên phía trên “ráp máy”, kéo “vua nước rút” Nick Kergozou về cạnh tranh ở vạch đích. Đây là chiến thuật mà đội đua miền Tây sử dụng hiệu quả trong những chặng đua vừa qua. Màn cạnh tranh ở đích diễn ra hết sức gay cấn. Tay đua người Nga Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) có cú ra chân mạnh mẽ khiến Nick Kergozou phải dốc hết sức đeo bám. 2 tay đua này gần như cán vạch đích cùng lúc và phải nhờ đến băng ghi hình, các trọng tài mới xác định chiến thắng thuộc về Nick Kergozou. Qua đó tay đua người New Zealand có chiến thắng chặng lần thứ 4 ở giải đấu năm nay, giữ vững danh hiệu áo xanh – vua nước rút. “Tôi cảm nhận được sức ép mà Novikov tạo ra khi anh ta đeo bám phía sau trong 100m cuối. Phải đến nỗ lực trong cú đẩy xe cuối cùng tôi mới giành được chiến thắng”, Nick Kergozou chia sẻ.

Đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu khác không thay đổi khi Áo vàng thuộc về Loic Desriac, Áo cam vẫn do Nguyễn Tấn Hoài nắm giữ, Áo trắng trong tay Đặng Văn Pháp.

Nick Kergozou lần thứ 4 thắng chặng củng cố vững chắc điểm Áo xanh

Ngày mai (12-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2025 chạy chặng 9 vòng đua Tràng Tiền – Phú Xuân tại Thành phố Huế với cự ly thi đấu dài 42 km (đua 20 vòng).

GIA MẪN