Nick Kergozou giúp Vĩnh Long có chiến thắng chặng thứ 2

Tỏ ra khá mạnh về khả năng nước rút, ngoại binh người New Zealand Nick Kergozou của đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long một lần nữa đánh bại tất cả các đối thủ, về nhất chặng 5 Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2025.

Nick Kergozou ăn mừng chiến thắng ở đích đến

Chặng 5 từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139 km thi đấu sáng nay diễn ra đúng như những gì Ban huấn luyện đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long tính toán.

Ngay sau khi xuất phát, cuộc chơi là sân chơi của các đội “chiếu dưới” khi họ thừa biết Dược Domesco Đồng Tháp chạy chiến thuật bảo vệ Áo vàng cho Loic. Trong khi đó, các đội ứng viên đều cho quân “án binh bất động”, nhằm dưỡng sức cho chặng đồng đội tính giờ vào ngày mai khá quan trọng, cũng như không muốn lộ bài quá sớm những quân cờ chiến thuật của mình.

Các tay đua bám sát nhau quyết liệt

Trong suốt 100 km đầu tiên, các tay đua đội được đánh giá thấp như Pelio Kenda Đồng Nai, Quân khu 7, Hà Nội, Nhựa Bình Minh Bình Dương… tung hoành ngang dọc. Họ tranh thủ cơ hội quý giá do các đội mạnh ghìm nhau để tấn công thoát đi. Theo đó, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giành chiến thắng ở điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên (Sprint 1), rồi sau đó đến lượt Hà Kiều Tấn Đại (Nhựa Bình Minh Bình Dương) thắng Spint 2.

Phạm Lê Xuân Lộc tranh thủ thắng Sprint 1

Không giống ngày hôm qua bị sai lầm khi tị nạnh với Đồng Tháp trong việc làm đầu máy kéo, đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long đã chấp nhận đưa quân nhanh lên, phụ giúp đội đua Đất Sen Hồng ngay sau khi giải quyết xong 2 giải thưởng dọc đường. Bởi Đồng Tháp đang bảo vệ Áo vàng cho Loic, trong khi Vĩnh Long đang muốn kéo về tốp đông tạo điều kiện cho ngoại binh có nước rút dũng mãnh Nick Kergozou phô diễn sức mạnh.

Cùng chung một mục đích, Đồng Tháp và Vĩnh Long hợp sức chặn đứng hết những cuộc tấn công còn lại để đưa thế trận về tốp đông đúng như ý đồ chiến thuật đã đề ra từ đầu.

Màn so kè nước rút khá hấp dẫn

Tại đích, người hâm mộ được chứng kiến màn so tài nước rút cực kỳ hấp dẫn giữa Nick Kergozou với các chân nước rút hàng đầu Việt Nam. Tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) là người phát pháo đầu tiên nhưng thời điểm ra xe còn hơi sớm. Chính vì thế, tay đua của đội đất Sen Hồng có phần hụt tầm trong những mét cuối để từ phía sau, Nick Kergozou (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) kéo theo Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group), Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) vượt qua Trần Tuấn Kiệt chiếm 3 hạng đầu chặng.

Nick Kergozou củng cố thêm điểm cho chiếc Áo xanh

Là người đầu tiên vượt qua đích đến, Nick Kergozou có lần thứ 2 thắng chặng ở Cúp Truyền hình TPHCM năm nay, qua đó củng cố chiếc Áo xanh sau 5 chặng. “Ở ngày thi đấu hôm qua chúng tôi thi đấu chưa như mong đợi nên hôm nay toàn đội tập trung tối đa cho mục tiêu giành chiến thắng chặng. Các đối thủ đã tạo ra áp lực cạnh tranh lớn nhưng tôi rất vui khi lần thứ hai có được chiến thắng”; Nick Kergozou chia sẻ sau khi giành chiến thắng.

Với việc đoàn đua về chung tốp đông nên tay đua Loic Desriac (Dược Domesco Đồng Tháp) bảo vệ thành công danh hiệu Áo vàng sau 5 chặng. Tay đua 20 tuổi Nguyễn Anh Huy (Pelio Kenda Đồng Nai) cũng giữ được danh hiệu Áo trắng cho vận động viên trẻ xuất sắc và Áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất. Đội Dược Domesco Đồng Tháp tiếp tục đứng đầu giải đồng đội.

Nguyễn Anh Huy đang mặc chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất

Chiều nay, Ban tổ chức, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng đại diện các lực lượng tham gia cuộc đua đến dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn (Nghệ An).

Ngày mai (9-4), Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2025 thi đấu chặng 6 tại Cửa Lò (Nghệ An) với nội dung đồng đội tính giờ có cự ly thi đấu 24 km.

GIA MẪN